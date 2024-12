Google annuncia misure più severe contro il clickbait su YouTube

Ad una settimana dall’avvento di Gemini 2.0, Google ha annunciato di voler adottare la linea dura contro gli episodi più gravi di clickbait su YouTube. In particolare, saranno prese misure drastiche contro i video in cui il titolo o la miniatura c’entrano poco o nulla con il loro contenuto.

Nel comunicato pubblicato sul blog ufficiale, Google ha posto rilievo soprattutto sui video che riguardano le ultime notizie o gli eventi di stretta attualità. L’obiettivo dichiarato è di impedire che gli spettatori siano ingannati quando guardano un video su YouTube.

Il nuovo sistema contro il clickbait sarà introdotto nei prossimi mesi, partendo all’inizio dall’India. L’azienda di Mountain View non ha fornito ulteriori informazioni al riguardo, ma è probabile che il Paese indiano sia tra le nazioni dove si registra il numero più alto di casi.

Riguardo invece al clickbait, Big G specifica che le nuove misure andranno a colpire gli episodi più eclatanti in cui il titolo e la miniatura del video non rispecchiano in alcun modo il contenuto. Dunque, tutti quei video che ingannano e mandano in confusione gli utenti arrivati su YouTube alla ricerca di informazioni importanti.

Per chiarire a cosa si riferisca con clickbait grave, Google ha portato all’attenzione dei suoi lettori due esempi:

un titolo riporta che “il presidente si è dimesso”, ma in tutto il video non si parla delle sue dimissioni

una miniatura riporta la scritta “notizie politiche principali”, ma nel video non è inclusa alcuna notizia

Per dare modo ai creatori di contenuti di adattarsi alle ultime novità, Google ha precisato che in questa prima fase si limiterà a rimuovere i contenuti che violano la nuova policy, senza dunque punire gli autori del video. Al tempo stesso, verrà data la priorità ai nuovi video caricati dopo l’entrata in vigore del nuovo sistema contro il clickbait.