Google interrompe la vendita di Pixel 5 e Pixel 4a 5G negli Stati Uniti a pochi mesi dal lancio della serie Pixel 6. Di fatto, ricordiamo che proprio all'inizio di questa settimana, la compagnia ha tolto i veli al nuovo mediogamma Pixel 5a 5G. Questo gadget però, viene venduto solo negli USA e in Giappone.

Google si prepara al debutto della serie Pixel 6

A pochi giorni da ciò, la società ha ora confermato di aver interrotto la produzione dei mediogamma Pixel 5 e Pixel 4a 5G dell'anno scorso nel suo mercato interno.

Secondo un rapporto di The Verge, un portavoce di Google ha rivelato che il gigante della ricerca ha interrotto la produzione dei Pixel-phone del 2020 negli Stati Uniti. I telefoni saranno “Sold Out” nelle prossime settimane, tuttavia potrebbero essere acquistabili tramite alcuni partner (non da noi, ovviamente) fino ad esaurimento scorte.

D'altra parte, l'azienda non ha detto nulla sul Pixel 4a. Ciò suggerisce che il dispositivo sarà ancora in commercio (magari in Europa); in alcuni mercati invece, ci sarà anche il 5a 5G appena presentato.

L'interruzione dei modelli dello scorso anno, effettivamente, ha senso. In primis, perché l'ultimo Pixel 5a 5G è identico a questi telefoni; l'unica cosa che manca al nuovo modello è la ricarica wireless.

Detto questo, BigG è anche pronto a lanciare la serie Pixel 6 alimentata da un chipset interno chiamato Tensor questo autunno. La gamma includerà due modelli: 6 e 6 Pro. Oltre a portare un design rinnovato e un nuovo SoC, faranno anche il debutto i nuovi enormi sensori per fotocamere.

Sfortunatamente, proprio come il Pixel 5a 5G, si dice che la disponibilità della serie sarà limitata a determinate regioni. Pertanto, i clienti potrebbero dover aspettare un po' di tempo prima di poter acquistare un nuovo flagship di Mountain View.

Gli ultimi telefoni Pixel disponibili ovunque per l'acquisto stati il ​​Pixel 3A e il Pixel 3A XL. Speriamo bene.

Google

Smartphone