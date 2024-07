Gonfiatore PORTATILE ti salva al MARE: salvavita NECESSARIO con i bimbi

Vuoi davvero andare al mare, con questo caldo, e sprecare 15 minuti soffiando dentro materassini, piscinette e braccioli invece di goderti l’acqua? Ovviamente la comodità e la sicurezza dei bimbi va sempre al primo posto ma puoi gonfiare tutte queste cose nel giro di pochi secondi e senza fatica. Metti in borsa questo gonfiatore portatile e non rischiare di lasciare un polmone in spiaggia!

Su Amazon costa poco, è comodo e pratico oltre ad avere 3 funzioni.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Gonfiatore portatile: piccolo e con una potenza bestiale

Quando arriva il tempo del mare e della piscina ci sono mille cose che potresti portare per far divertire sia adulti che piccini. Materassini, ciambelle, palloni, braccioli, piscine e chi più ne ha, più ne metta! Sono tutti dei prodotti fantastici ma quando li devi gonfiare, beh, un po’ ti passa la voglia.

Per questo ti sto consigliando questo gonfiatore portatile che è piccolo, pratico e facile da usare. Anzitutto arriva con diversi ugelli per poter adattare l’uscita a qualunque esigenza. Si ricarica semplicemente con un cavo USB quando è scarico e non ha bisogno di alcun collegamento alla corrente quando lo usi.

Riesce a gonfiare 400L a minuto risultando veloce e istantaneo. Poi, come ti dicevo, ha anche due funzionalità in più: sgonfia e ti offre una pratica luce LED che può tornare sempre utile in situazioni di emergenza o tipo in campeggio.

Non ti preoccupare perché potrai gonfiare davvero tanti oggetti prima di doverti preoccupare di metterlo in carica. Che fai, non ne approfitti?

Collegati al volo su Amazon dove acquisti immediatamente il tuo gonfiatore portatile a soli 17,09€ con il coupon che spunti in pagina.

