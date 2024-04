Golf, Augusta Masters: come vedere il gran finale in streaming

In questi giorni in Baviera si sta disputando l’Augusta Masters, il primo major della stagione di golf, uno dei tornei più importanti al mondo (conosciuto anche con il nome di The Masters). La diretta del torneo è visibile su Sky Sport Golf (canale 206) e in streaming su NOW con il pass Sport.

Questa sera, sabato 13 aprile, dalle 21:00 all’una di notte, è in programmazione su Sky Sport Golf e sulla piattaforma NOW la terza giornata, che al momento vede al comando il terzetto statunitense composto da Homa, Scheffler e DeChambeau: tutti e tre hanno 6 colpi sotto il par. A inseguire, in quarta posizione, il danese Hojgaard con 4 colpi sotto il par.

Come vedere la quarta e ultima giornata dell’Augusta Masters in streaming

Per vedere il quarto e ultimo round di domani, domenica 14 aprile, dell’Augusta Masters occorre attivare il pass Sport di NOW, ora in promo a 9,99 euro al mese per dodici mesi anziché 14,99 euro. L’attivazione del pacchetto ti permette di avere accesso non solo ai più grandi tornei di golf della stagione (insieme ai 4 Major, anche il World Golf Championship – Dell Technologies Match Play più i tornei del circuito DP World Tour), ma anche a tutto lo sport di Sky.

In sintesi, il pass Sport di NOW include: tutti i Gran Premi di Formula 1 e MotoGP, tutti i tornei di tennis dei circuiti ATP e WTA (più Wimbledon in esclusiva, Australian Open e Roland Garros in co-esclusiva), la stagione NBA, l’Eurolega, i migliori tornei di golf, il Sei Nazioni di rugby, insieme a tre partite a turno di Serie A, le migliori partite a turno di Premier League, Bundesliga e Ligue 1, la Champions League, l’Europa League e la Conference League.

Puoi sottoscrivere il pass Sport a soli 9,99 euro al mese per dodici mesi, invece di 14,99 euro e accedere subito a tutto lo sport di Sky, incluso il gran finale dell’Augusta Masters previsto per domenica 14 aprile.