Goditi un'esperienza audio top con Samsung Galaxy Buds2: 62€ di sconto

Se ami la musica non puoi perderti questa occasione. Acquista i migliori auricolari di sempre. Metti nel carrello i Samsung Galaxy Buds2 a soli 87,99 euro, invece di 149,99 euro. Grazie a MediaWorld puoi risparmiare 62 euro su questo ordine. Inoltre, hai anche la possibilità di beneficiare della consegna gratuita direttamente a domicilio o del ritiro gratuito in negozio al pronto.

Questi auricolari wireless ti aprono a un nuovo mondo. Scopri l’esperienza audio di un suono ultra bilanciato, un’ergonomia ineguagliabile e una connettività iperfluida. Lasciati coinvolgere in un suono speciale, ricco di dettagli e di particolari mai sentiti prima. Con i Galaxy Buds2 i controlli sono più semplici e i feedback migliori. Ecco perché, una volta indossati, non vorrai più separartene.

Samsung Galaxy Buds2: la tecnologia avanzata a un prezzo per tutti

Oggi la tecnologia avanzata costa poco grazie alla fantastica offerta di MediaWorld. Con soli 87,99 euro ti aggiudichi un paio di Samsung Galaxy Buds2. Grazie ai tre microfoni e alla funzione Rilevamento Voce effettui chiamate dall’audio più chiaro. In supporto hai anche una soluzione basata sull’apprendimento automatico che filtra i rumori indesiderati eliminandoli.

Leggerissimi, questi auricolari pesano ciascuno solo 5 grammi. Ciò facilità una migliore esperienza di ascolto anche in movimento. Le tre estremità in morbido e flessibile silicone regalano un’ergonomia sempre personalizzata per un suono avvolgente. Trova il tuo fit perfetto nel menù Earbud Fit Test dell’app Galaxy Wearable. Acquistali ora a soli 87,99 euro, invece di 149,99 euro.

