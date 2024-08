God of War Ragnarok per PS5: un AFFARE da non perdere (-32%)

Le gelide raffiche del Fimbulwinter hanno raggiunto Midgard, rendendo la sopravvivenza di Kratos, Atreus e Mimir nella selvaggia natura nordica più ardua che mai. Kratos, gravato dal peso degli errori passati, desidera proteggere Atreus dalle sanguinose lezioni apprese durante i conflitti con gli dèi. Convinto che ulteriori coinvolgimenti con gli Asi porterebbero solo tragedie, Kratos è determinato a proteggere suo figlio a ogni costo. La loro unità è essenziale in God of War Ragnarok qualsiasi percorso scelgano, determinerà il destino di tutti i viventi nei nove regni, poiché il Ragnarök si avvicina.

God of War Ragnarok per PS5: un’avventura che non puoi perdere

Atreus è alla ricerca di risposte che possano aiutarlo a comprendere la profezia di “Loki” e il ruolo che lo attende nel Ragnarök. Kratos, invece, deve affrontare un dilemma cruciale: rimanere prigioniero della paura di ripetere i suoi errori passati o liberarsi di essi per diventare il padre di cui Atreus ha bisogno. Questa evoluzione del personaggio di Kratos è uno degli elementi più affascinanti del gioco, aggiungendo profondità alla trama e al rapporto tra padre e figlio.

God of War: Ragnarok non delude nemmeno sul fronte del gameplay. Oltre a una vasta gamma di nuove abilità sia per Kratos che per Atreus, tornano in azione le armi iconiche come il Leviatano, le Lame del Caos e lo Scudo del Guardiano. Le abilità spartane di Kratos verranno messe alla prova come mai prima d’ora, con nemici che spaziano da divinità a mostri dei Nove Regni. Ogni combattimento è una danza di strategie e riflessi, rendendo ogni scontro un’esperienza indimenticabile.

L’ambiente di gioco è altrettanto spettacolare, con una grafica mozzafiato che porta i giocatori attraverso paesaggi epici, da foreste lussureggianti a terre desolate ghiacciate. Ogni dettaglio è curato con precisione, creando un mondo immersivo che cattura l’immaginazione e tiene i giocatori incollati allo schermo.

