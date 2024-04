God of War: Ragnarok per PS5 a soli 54,95€ è da prendere SUBITO!

Hai da poco finito il reboot di God of War o, semplicemente, non vedi l’ora di tornare a vestire i panni di Kratos, nel suo viaggio con il figlio Atreus? Il nuovissimo God of War: Ragnarok per PlayStation 5 è protagonista dio uno sconto su Amazon che te lo farà portare a casa per soli 54,95€!

Tutte le caratteristiche di God of War: Ragnarok

In questo nuovo capitolo potrai esplorare terre innevate, foreste lussureggianti e montagne maestose, tutte con una grafica strabiliante grazie alla potenza della PlayStation 5. Ogni ambiente è intriso di dettagli magnifici e di un’atmosfera suggestiva, regalandoti un’esperienza visiva indimenticabile.

Ti troverai ad affrontare creature leggendarie tratte direttamente dalla mitologia norrena, inclusi giganti imponenti, lupi mannari feroci e dei temibili. Ogni nemico rappresenta una sfida unica, e dovrai utilizzare tutto il tuo coraggio e la tua astuzia per sopravvivere.

L’avventura di Kratos e suo figlio Atreus continua, mentre cercano di sopravvivere al Ragnarok, il mitico crepuscolo degli dei nordici. Lungo il cammino, affronteranno prove devastanti, affrontando temi profondi come il rapporto tra genitore e figlio, la redenzione e il destino.

Grazie alla potenza e alla velocità della PlayStation 5, potrai immergerti completamente nel mondo di God of War: Ragnarok. Tutto è caratterizzato da una fluidità e una reattività senza precedenti.

Il controller DualSense ti permetterà di sentire ogni colpo, ogni movimento e ogni emozione come mai prima d’ora. I grilletti adattivi e il feedback aptico ti trasporteranno direttamente nel cuore dell’azione, rendendo l’esperienza di gioco ancora più coinvolgente.

Sei pronto a vivere una nuovissima avventura? Prendi God of War: Ragnarok a soli 54,95€ e giocalo sulla tua PlayStation 5!