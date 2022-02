PlayStation Spartacus, il Game Pass di PS4 e PS5 prende forma

Jeff Grubb, noto insider e giornalista del settore, ha ricevuto nuove interessanti informazioni su PlayStation Spartacus, il nuovo servizio in abbonamento di Sony per PS4 e PS5 che dovrebbe sfidare, in teoria, l'egemonia di Xbox Game Pass.

Stando a quanto scrive Grubb grazie ai dettagli raccolti tra le sue fonti, PlayStation Spartacus, nome provvisorio, mira ad essere una vera e propria evoluzione del concetto attuale del PlayStation Plus. La piattaforma offrirà tre diversi livelli di abbonamento, con un prezzo di partenza di 10 dollari al mese, fino ad arrivare al tier più costoso, da 16 dollari ogni trenta giorni. Ma cosa ci offrirà il servizio?

PlayStation Spartacus, quanto costeranno e cosa offrono i tre livelli di abbonamento?

Andando per ordine, PlayStation Spartacus dovrebbe essere suddiviso in tre differenti piani di abbonamento:

PS+ Essential : sostanzialmente sarà uguale al PlayStation Plus attuale ed avrà un costo di 10 dollari/euro al mese. Offrirà dei giochi mensili in regalo, spazio di archiviazione in cloud, sconti esclusivi e la possibilità di giocare in multiplayer online;

: sostanzialmente sarà uguale al PlayStation Plus attuale ed avrà un costo di 10 dollari/euro al mese. Offrirà dei giochi mensili in regalo, spazio di archiviazione in cloud, sconti esclusivi e la possibilità di giocare in multiplayer online; PS+ Extra : una sorta di fusione tra PlayStation Plus e PlayStation Now. Oltre ai servizi del piano base, si avrà anche un catalogo di centinaia di giochi da scaricare tra PS4 e PS5. Il prezzo sarà di 13 dollari/euro al mese.

: una sorta di fusione tra PlayStation Plus e PlayStation Now. Oltre ai servizi del piano base, si avrà anche un catalogo di centinaia di giochi da scaricare tra PS4 e PS5. Il prezzo sarà di 13 dollari/euro al mese. PS+ Premium: il livello più alto aggiungerà ovviamente qualcosa in più. Quindi, la possibilità di sfruttare le funzionalità streaming di PlayStation Now, che riguarderà sia giochi classici dell'era PS1-PS2-PS3, sia giochi nuovi con una funzione che permetterà di provarli prima dell'acquisto. Qualcosa di simile ad EA Play, che permette di giocare ai titoli in uscita per un massimo di 10 ore e poi decidere se comprarli. Il prezzo sarà di 16 dollari/euro al mese.

Tutte queste informazioni sono ovviamente soggette a modifiche o a cambiamenti in attesa dell'annuncio ufficiale di Sony.

Quando esce Spartacus, il Game Pass di PS4 e PS5?

Chiudiamo con quello che un po' tutti vogliamo sapere: quando esce PlayStation Spartacus? Ebbene, dalle informazioni raccolte da Jeff Grubb pare che il servizio stia per entrare in fase di test, con l'obiettivo di annunciare il tutto già nel mese di marzo 2022.

Poi, per la distribuzione pubblica potrà essere questione di poche settimane, ma tutto dipenderà dall'esito dei test che la compagnia si starebbe preparando a condurre.