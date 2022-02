Gran Turismo 7 a soli 59€ su eBay: pochissime copie, affrettati!

Il pre-ordine di Gran Turismo 7 è disponibile con un'offerta eccezionale su eBay a soli 59,90 euro! Si tratta di una promozione con pochissime copie a disposizione, quindi ti consigliamo di affrettarti per assicurarti di acquistare il nuovo racing game ad un prezzo veramente vantaggioso!

L'offerta è relativa alla versione PlayStation 4 del gioco, che ti permette di effettuare l'upgrade alla versione PlayStation 5 a soli 10 euro. Una volta fatto il pre-ordine, il titolo ti verrà spedito a partire dal 4 marzo, al D1, e ti arriverà a casa nel giro di qualche giorno.

Gran Turismo 7: approfitta dell'offerta per prenotare l'atteso racing game per PS4 e PS5

Prenotando Gran Turismo 7 su eBay potrai ricevere il gioco in italiano con copertina naturalmente italiana: si tratta della edizione standard. Di seguito, le caratteristiche ufficiali:

“ Il meglio di Gran Turismo . Esplora fino in fondo le possibilità del simulatore di guida realistico, grazie ai nuovi strumenti che ti permettono di lasciare il segno sulle tue esperienze di guida.

. Esplora fino in fondo le possibilità del simulatore di guida realistico, grazie ai nuovi strumenti che ti permettono di lasciare il segno sulle tue esperienze di guida. Un garage da sogno . Colleziona, metti a punto e personalizza centinaia di auto e crea il garage dei tuoi sogni

. Colleziona, metti a punto e personalizza centinaia di auto e crea il garage dei tuoi sogni Connettiti e competi. Unisciti a una community internazionale di piloti per condividere strategie di gara, suggerimenti per la messa a punto, design di livree e foto prima di scendere in pista per gareggiare.”

Ricordiamo che tra le altre cose, il gioco offrirà oltre 420 auto disponibili in Brand Central e nel concessionario di macchine usate fin dal D1, che potrai guidare in oltre 90 tracciati, inclusi circuiti che hanno fatto la storia della serie, con condizioni climatiche dinamiche.

Quindi, se stavi aspettando il momento giusto, approfitta di questa offerta che ti permette di prenotare Gran Turismo 7 a soli 59 euro: sarà il modo migliore per prepararti al lancio della nuova esclusiva Sony, per un inizio 2022 che è stato a dir poco scoppiettante per PS4 e PS5.