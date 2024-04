God of War (PS Hits) in offerta a tempo limitato su Amazon: costa solo 9,90€

Se stai cercando un nuovo videogame d’azione che ti farà vivere un’avventura epica, allora sappi che non potrai perderti God of War (PlayStation Hits) per PlayStation 4 visto che oggi costa solo 9,90€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciartelo sfuggire e fallo tuo adesso prima che terminino le scorte o prima che finisca la promozione dedicata: con Prime avrai accesso al reso gratuito entro quattordici giorni dall’acquisto e potrai beneficiare della consegna rapida in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Non di meno potrai usufruire della possibilità di farti recapitare il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter presenti sul territorio italiano.

God of War (PS Hits): ecco perché comprarlo

God of War è una delle serie più celebrate e acclamate nel mondo videoludico, e questo capitolo non fa eccezione. Dovrai immergerti in un mondo mitologico mozzafiato, popolato da divinità e mostri, e dovrai essere pronto per vivere un’avventura epica che ti terrà incollato allo schermo dall’inizio alla fine. Sappi che dovrai combattere contro creature mitologiche, risolvere enigmi antichi e scoprire segreti oscuri mentre ti metterai nei panni del leggendario guerriero Kratos.

Questo non è solo azione e combattimenti frenetici, ma vanta anche una trama avvincente e profonda che ti catturerà fin dal primo istante. Seguirai Kratos e suo figlio Atreus in un viaggio emozionante attraverso le terre nordiche, mentre i due cercano di compiere una pericolosa missione e di riscattare il loro passato. La grafica è mozzafiato e il gameplay è impeccabile.

