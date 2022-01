Gli utenti vogliono un iMac da 27" con M1 Pro/Max

La conferenza primaverile di Apple si avvicina. Quindi è logico che alcuni giornali online abbiano cercato di trovare la risposta alla domanda “Cosa vi aspettate di vedere al presunto evento di primavera di Apple?”. Tuttavia, almeno per noi, non sorprende che l'iMac da 27 pollici (la versione aggiornata) sia arrivato al primo posato con il 26,68% dei voti. L'iPhone SE di terza generazione non è così popolare come si potrebbe pensare. In poche parole, sembra che le persone vogliano un AiO con chipset di ultima generazione. Si dice che nel corso dell'evento potremmo vedere l'SE 3, all'iPad Air 5, il MacBook Air riprogettato e l'iMac da 27 pollici.

iPhone SE, iPad Air e iMac: cosa aspettate?

A proposito: sappiate che l'iPhone SE 5G potrebbe subire ritardi. Come sappiamo, nonostante sia iniziata la produzione dei suoi schermi LCD, l'azienda sembra che non riuscirà a lanciarlo a marzo. C'è un'altra ipotesi: Apple potrebbe annunciarlo ma non venderlo, almeno per il momento.

Le perdite precedenti dimostrano che ci saranno due versioni di SE 3. Da un lato dovremmo avere il modello con la classica forma da 4,7 pollici e il pulsante Home al seguito; l'altro invece, avrà uno schermo intero con notch da 6,1 pollici, proprio come l'iPhone XR. Non sappiamo ancora quale modello apparirà sul mercato. Ma indipendentemente dal design, è confermato che il telefono utilizzerà il chip A15 Bionic. Il prezzo dovrebbe essere di circa $ 449,99.

Ad ogni modo, come mostrano i risultati del sondaggio, i fan della mela non sono molto interessati a questo modello. Quello che tutti aspettano con impazienza è un iMac da 27 pollici aggiornato e il MacBook Air riprogettato.

Al momento, la compagnia ha lanciato solo la linea di prodotti iMac da 24 pollici. Secondo il feedback degli utenti, generalmente tutti pensano che le dimensioni dello schermo siano troppo piccole. Si aspettano che uno schermo più grande che sia in grado di competere al meglio per l'editing video. Inoltre, gli utenti pensano anche che il design del MacBook Air attuale sia privo di personalità. Tutti si aspettano che il nuovo modello utilizzi una scocca più sottile e leggero che sfrutti meglio la prestazioni fanless dell'M2.

Se non altro, la conferenza di primavera di Apple si terrà ad aprile. Ci saranno una serie di nuovi prodotti in vendita. Ma non si sa ancora quali nuovi prodotti vedremo all'evento. Tenete conto considerare che il settore della tecnologia sta soffrendo di un problema di carenza di chip. E Apple non fa eccezione.