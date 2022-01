I nuovi iPad Air V avranno schermi MERAVIGLIOSI

L'iPad Air V potrebbe arrivare con un display OLED più velocemente di quanto si pensasse, con un rapporto che prevede che la produzione utilizzando la tecnologia di visualizzazione potrebbe iniziare già domani, mercoledì 19 gennaio 2022.

iPad Air con display OLED by Samsung?

Martedì, è stato affermato che Apple stava valutando la possibilità di lanciare un iPad con uno schermo prodotto da Samsung entro il 2024, tramite la divisione Display dell'OEM sudcoreano.. In un nuovo rapporto su LG Display, un altro fornitore Apple, sembra che il potenziale per un iPad OLED stia crescendo.

Il rapporto di ETNews sui piani di espansione di LG Display per il suo stabilimento a Paju include anche un riferimento ai tablet della mela. Nello specifico che “si prevede che tra due giorni comincerà anche l'applicazione OLED agli iPad“, riferendosi alla produzione, ma è stato molto vago sui dettagli.

Nel settembre 2021 si pensava che Apple avesse archiviato il progetto di iPad Air con un display OLED, a causa di numerosi problemi legati ai costi del device, alla luminosità e alla resistenza. L'intenzione era quella di aggiornare l'iPad Air prima di fare lo stesso con l'iPad Pro nel 2023.

A gennaio, il progetto è stato apparentemente ripreso, ma con la clausola che Samsung avrebbe dovuto ricevere un ordine sufficientemente grande per i pannelli da parte del colosso di Cupertino per renderlo finanziariamente sostenibile.

La storia di LG di lunedì è incentrata sullo stabilimento di Paju, utilizzato per realizzare pannelli OLED di piccole e medie dimensioni. I pannelli di piccole e medie dimensioni vengono utilizzati per la produzione di smartphone e tablet, proprio come iPhone e iPad.

Nell'ambito di un piano di investimenti da 3,3 trilioni di KRW (2,8 miliardi di dollari), la società asiatica mira ad aggiungere apparecchiature di base per raddoppiare la capacità di produzione di OLED entro il 2024, al fine di soddisfare le esigenze di Tim Cook

A dicembre, i rapporti affermavano che la compagnia coreana aveva vinto una parte degli ordini per i display OLED TFT LPTO presenti sui futuri “iPhone 14”. Secondo quanto riferito, LG sta anche lavorando su nuovi monitor per computer MacOS.