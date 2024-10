Gli iPhone si deprezzano sempre più velocemente: è la fine di un'era?

Un nuovo report di SellCell fa luce su un cambiamento significativo nel mercato degli smartphone, con gli iPhone che stanno andando incontro ad un deprezzamento sempre più veloce rispetto al passato.

Considerando la storica reputazione di Apple in merito al valore nel tempo dei suoi dispositivi, questo è un dato che sorprende. Il lancio dell’iPhone 16 ha messo ancora più in evidenza questo trend negativo, dato che il prezzo dei nuovi modelli è sceso più rapidamente rispetto ai predecessori.

Gli iPhone non sono più una garanzia di investimento

In particolare, nelle prime due settimane dal lancio, iPhone 16 ha registrato un calo dell’8% in più rispetto ad iPhone 15 nello stesso periodo. In termini assoluti, si evidenzia una perdita del 41,2% del suo valore, mentre i precedenti modelli si erano deprezzati del 33,2% nel medesimo arco di tempo.

Questa tendenza rappresenta una novità per Apple, che fino a pochi anni fa dominava il mercato in termini di valore di rivendita. Secondo SellCell, la serie iPhone 16 mostra un calo più netto anche rispetto agli iPhone 14: ciò solleva dubbi circa la capacità dell’azienda di mantenere questo vantaggio in futuro. Dal lancio dell’iPhone 12, infatti, i dati evidenziano un calo medio annuo del 5% nella capacità degli iPhone di mantenere il proprio valore. Questo potrebbe essere dovuto ad una maggiore concorrenza, alla saturazione del mercato o al ritmo sempre più rapido dei progressi tecnologici, che rendono i nuovi modelli più velocemente “obsoleti”.

Mentre gli iPhone faticano a mantenere il loro valore, i dispositivi Samsung, come il Galaxy S23, hanno mostrato segnali di miglioramento. In particolare, la gamma Galaxy S23 ha visto un deprezzamento del 61,1% in 12 mesi: un dato positivo rispetto al calo del 66,7% del suo predecessore, il Galaxy S22. Questa tendenza suggerisce come Samsung stia progressivamente riducendo il divario con Apple in termini di rivendita e potrebbe diventare un’alternativa sempre più interessante per chiunque cercasse un dispositivo in grado di mantenere il proprio valore nel tempo: gli iPhone non sono più l’unica soluzione.