Gli IMPERDIBILI 6 di Xiaomi: sconti su Amazon da capogiro (fino -44%)

I prodotti di Xiaomi sono ottimi e sono capaci di rendere la tua quotidianità e la tua casa un posto meraviglioso. Ne esiste uno per ogni tua esigenza e il punto di forza di questo marchio è che, in qualunque ambito, riesce a creare dei dispositivi che siano vincenti, economici e senza compromessi.

Attualmente su Amazon sono in offerta diversi gadget ma tra questi 6 brillano. Con sconti fino al 44% sono un’occasione da non perdere.

Prima di scoprire quali sono, ti rammento che le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Gli imperdibili 6: sono tutti Xiaomi e sono stellari

Sono diversi i prodotti di Xiaomi che meriterebbero di stare in questa lista ma oggi ho selezionato non solo quelli più ambiti ma anche quelli che ne valgono di più la pena.

Se vuoi rendere la tua casa più smart parti subito dalla pulizia con un aiutante indispensabile. Questo fenomenale robot, il Vacuum S12, è un 2 in 1 che non solo aspira ma lava anche i pavimenti. Con basetta di ricarica, app sullo smartphone e sensori avanzati è una manna dal cielo. In promozione su Amazon a soli 199€ con sconto del 24%.

Sempre in tema di casa, neanche la sicurezza può scendere a compromessi. Se stavi pensando di inserire una telecamera nel tuo appartamento affidati alla Smart Camera C300 che ha tutto dalla sua parte. Funzioni avanzate, vista 2K e rotazione a 360°. In promozione su Amazon a soli 34,99€ con sconto del 36%.

Utile da avere sempre sotto mano, invece, è il compressore ad aria firmato sempre Xiaomi. Questo prodotto è così piccolo da stare nel palmo di una mano ma fa tornare come nuovi persino gli pneumatici della tua auto. 150PSi di potenza, ricarica longeva, senza fili. In promozione su Amazon a soli 45,40€ con sconto del 9%.

Per non perdere neanche un contenuto in streaming e ridare nuova vita al tuo televisore ti occorre la Xiaomi TV STick. Si collega alla porta HDMI, ha il telecomando con assistente vocale Google e tasti di accesso rapido ed è una facilità esagerata da usare. Con supporto al 4K e al Dolby. In promozione su Amazon a soli 45,99€ con sconto del 34%.

Impossibile non conoscere o non aver mai sentito parlare delle Xiaomi Redmi Buds 4 Lite che sono delle wearable con Bluetooth 5,3 da collegare a qualunque dispositivo e sistema. Comode, stabili, con 20 ore di autonomia e Assistente Google dalla loro parte. In promozione su Amazon a soli 19,60€ con sconto del 44%.

Per ultimo, ma non per importanza il magnifico Watch S3 che oltre ad essere un accessorio spettacolare al polso, è uno di quei prodotti che equivale a uno smartphone. Un tocco sul quadrante per vederlo esplodere di tecnologia e darti funzioni per salute, sport e vita quotidiana. In promozione su Amazon a soli 140€ con sconto del 6%.

