Gli AURICOLARI trasparenti con ChatGPT sono in offerta su Amazon!

No, non hai letto male: gli auricolari wireless Nothing Ear (a) sono così all’avanguardia da integrare al loro interno ChatGPT. Ma prima di scoprire in che modo, Amazon propone un’offerta dedicata che ti permetterà di pagarli 89,00€ al posto dei classici 99,00€, risparmiando quindi 10€!

Tutte le caratteristiche degli auricolari Nothing Ear (a)

L’intelligenza artificiale è davvero tanto presente a partire dalla cancellazione del rumore intelligente, attraverso cui gli auricolari regolano automaticamente l’intensità, assicurando così una performance ottimale in ogni momento. Potrai, quindi, scegliere manualmente il livello più adatto o di lasciare che gli auricolari si adattino autonomamente all’ambiente circostante.

E la riduzione del rumore interessa anche i microfoni che, grazie alla tecnologia Clear Voice Technology, isola la voce dalle distrazioni ambientali.

Una delle caratteristiche distintive dei Nothing Ear (a) è, però, l’integrazione con ChatGPT, al quale potrai chiedere indicazioni stradali, di riprodurre musica, di tradurre lingue e molto altro, utilizzando semplicemente la voce. La funzione di controllo vocale consente di attivare ChatGPT e gestire le diverse funzioni senza dover toccare il telefono.

In termini di audio, sono dotati di driver da 11 mm che godono di un algoritmo per il potenziamento dei bassi il quale eleva le basse frequenze. E con la certificazione Hi-Res, oltre alla compatibilità con LDAC, il tutto migliora in termini di qualità sonora.

E anche la durata della batteria è altrettanto impressionante, con un’autonomia di fino a 9,5 ore con una singola carica!

Ti ricordiamo che in questo momento, puoi approfittare di un fantastico sconto su Amazon e acquistare i Nothing Ear (a) a un prezzo imperdibile di soli 89,00€!