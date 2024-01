Gli auricolari PS5 Pulse Explorer sono DISPONIBILI su Amazon

Sono adesso disponibili i nuovi auricolari di ultima generazione pensati per il gaming e in particolar modo per PlayStation 5. Stiamo parlando dei Pulse Explorer che sono disponibili per l’acquisto su Amazon al prezzo di listino di 219,99 euro. Non fare caso alla consegna lunghissima: si tratta di un errore che viene risolto nel momento in cui effettui l’ordine.

Pulse Explorer PS5: un concentrato di potenza ed eleganza

I Pulse Explorer sono degli auricolari earbuds progettati per offrire un suono incredibilmente realistico: il compagno ideale per le tue sessioni videoludiche. Grazie ai potenti driver magnetici polari puoi scoprire ogni sfumatura sonora con un audio di gioco a livello superiore.

La qualità audio è infatti davvero eccezionale: ogni singolo suono è nitido e coinvolgente, consentendoti di cogliere dettagli inaspettati e rendendo il tuo gioco ancora più avvincente.

La connessione wireless avviene in maniera ultrarapida grazie alla tecnologia PlayStation Link: gli auricolari si connettono istantaneamente alla tua PlayStation 5 permettendoti di entrare subito in azione.

Acquistali adesso su Amazon al loro prezzo di listino di 219,99 euro e cambia la tua esperienza di gioco con un prodotto di qualità e soprattutto ufficiale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.