Gli auricolari perfetti per correre costano solo 37€ grazie al ribasso del 25%!

Ti è mai capitato di dover interrompere la tua corsa perché gli auricolari in-ear ti cadevano continuamente dalle orecchie? Con le cuffie truefree F2 questo non accadrà più. Ma prima di scoprire i dettagli, ti basterà sapere che puoi averli a un prezzo incredibilmente basso: 37,49€!

Tutte le caratteristiche degli auricolari

A rendere questi auricolari perfetti per la corsa è il loro design open-ear e la tecnologia di conduzione ad aria, grazie alle quali puoi ascoltare la tua musica mantenendo al contempo una connessione sicura con l’ambiente esterno. Ma il suono è di altissima qualità e questo è merito del driver a diaframma bio-composto da 16,2 mm.

Questi auricolari si connettono al tuo smartphone attraverso il Bluetooth 5.3: una delle ultime evoluzione di tale tecnologia. E quando ricevi delle chiamate, i doppi microfoni integrati permettono una comunicazione sempre al top.

A migliorare ancora di più il comfort è l’archetto da collo, il quale ti permette di averle salde nelle tue orecchie anche negli allenamenti più intensi. Parlando, poi, di materiali, questi sono realizzati in TPU e con acciaio memory integrato, promettendoti di accompagnarti per anni e non sentendo il peso del tempo che passa.

In termini di autonomia, potrai godere fino a 15 ore di ascolto continuo, garantendo che la tua musica ti accompagni durante più allenamenti, ricaricandole anche una volta ogni due settimane!

E con l’app dedicata potrai personalizzare l’esperienza audio secondo le tue preferenze, rendendo ogni momento di ascolto unico e su misura per te.

Dimentica il fastidio delle tue vecchie cuffie e fai tue queste truefree F2 ora che costano solo 37,49€ anziché 49,99€!