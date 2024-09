Gli auricolari per dormire della Anker sono in offerta a meno di 90€

I Soundcore A10 della Anker sono auricolari diversi da tutti gli altri: progettati per essere utilizzati durante la notte, forniscono non solo comfort, ma anche tecnologie avanzate per il monitoraggio del sonno e la riduzione dei rumori ambientali. Oggi sono in forte sconto su Amazon, dove possono essere tuoi a solamente 89,99€ (invece di 129,99€).

La loro sofisticata tecnologia di cancellazione attiva del rumore permette di bloccare i suoni fastidiosi come il russare, il traffico o altre distrazioni notturne. Ciò consente di creare un ambiente tranquillo e rilassante, ideale per chi ha difficoltà ad addormentarsi o a mantenere un sonno profondo e ininterrotto. Inoltre, la vestibilità comoda, anche per chi dorme sul fianco, è garantita da un design ergonomico ultra sottile che si adatta perfettamente all’orecchio, senza esercitare pressione durante il riposo.

Dotati di Bluetooth 5.2, gli auricolari Soundcore A10 offrono una connessione stabile e affidabile con smartphone e dispositivi compatibili. Tramite l’app Soundcore, è possibile personalizzare l’esperienza sonora scegliendo tra un’ampia gamma di suoni rilassanti, come pioggia, onde del mare o melodie soffuse, per favorire il rilassamento e indurre il sonno. L’app permette inoltre di monitorare le fasi del sonno, registrando la qualità e la durata del riposo, fornendo dati utili per migliorare le proprie abitudini notturne.

La batteria offre un’autonomia più che sufficiente per l’intera notte, consentendo di utilizzare gli auricolari senza interruzioni fino a 10 ore. Questo è ideale per chi cerca una soluzione che duri tutta la notte senza dover ricaricare il dispositivo ogni giorno. Inoltre, gli auricolari A10 sono progettati per essere resistenti e durevoli, assicurando un uso prolungato nel tempo.

Grazie alla combinazione di comfort, tecnologia avanzata e riduzione dei rumori, gli auricolari Soundcore A10 sono perfetti per chiunque desideri migliorare il proprio sonno: a soli 89,99€, sono un gadget decisamente interessante che potrebbe svoltarti la vita.