Gli altoparlanti Echo possono rilevare le persone

Alcuni altoparlanti Echo ora possono rilevare le persone. La tecnologia a ultrasuoni per rilevare il movimento arriva sui dispositivi di Amazon di quarta generazione.

Come funziona il rilevamento del movimento degli Echo di Amazon?

A partire da questa settimana, i nuovi altoparlanti Echo ed Echo Dot possono utilizzare gli ultrasuoni per rilevare l'occupazione in casa e accendere e spegnere altri device collegati come luci o Fire TV. Questa funzione è stata menzionata per la prima volta all'evento hardware autunnale di Amazon a settembre, e ora sembra che i nuovi smart speaker di quarta generazione Echo ed Echo Dot possono ora emettere un'onda ultrasonica impercettibile per rilevare se ci sono persone presenti in una stanza.

Potete abilitare o disabilitare questa funzione nell'app Alexa, dove potete anche impostare routine per utilizzare questa nuova funzionalità per fare cose come accendere le luci quando entrate in una stanza e poi spegnerle di nuovo quando andate via.

Potresti anche fare in modo che Alexa riproduca musica o faccia partire una stazione radio quando viene rilevato un movimento vicino a un dispositivo Echo durante un tempo prestabilito e poi far stoppare la musica una volta che ve ne siete andati.

La funzione è elencata in “Rilevamento movimento” nelle impostazioni dell'app per device mobili per ciascun dispositivo Echo compatibile.

Questa feature è simile ai nuovi dispositivi Echo Show che rilevano il movimento, ma questi si basano sulle loro telecamere per sapere se ci sono persone nella stanza. Gli speaker Echo invece, non hanno fotocamere, quindi il device rileva il movimento emettendo un'onda ultrasonica impercettibile che si riflette sugli oggetti vicini prima di tornare ai microfoni del gadget stesso.

Anche Google utilizza anche gli ultrasuoni nei suoi smart display Nest e negli altoparlanti Nest Mini per rilevare quanto una persona è vicina allo schermo o all'altoparlante e offrire di conseguenza interfacce diverse.

Esistono numerosi sensori di movimento autonomi che funzionano con Alexa per attivare le routine, inclusi quelli realizzati da Philips Hue, Aqara e Centralite. Questa nuova funzione significa che, in teoria, non dovrete fare affidamento su uno di questi articoli di terze parti per accendere le luci o la musica.

Intanto vi segnaliamo che Echo Dot di quarta generazione si trova su Amazon al prezzo speciale di 44,99€ al posto di 59,99€.