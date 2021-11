Incredibile: Amazon Echo Show 5 2021 al minimo storico scontato del 47%

Amazon lancia l’affare della giornata: Amazon Echo Show 5 2021 è scontato di ben 40 euro, raggiungendo il suo minimo storico. Con uno sconto del 47%, il dispositivo Alexa compatto scende a soli 44,99 euro, un prezzo da cogliere al volo. Come al solito si tratta di offerte su un numero di pezzi limitati, quindi ti consigliamo di approfittarne subito, adesso che è ancora possibile sceglierne il colore.

Amazon Echo Show 5 2021: caratteristiche tecniche

Amazon Echo Show è una delle ultime novità per l’assistente vocale Alexa, che aggiunge ai tradizionali speaker un display touchscreen. Nel caso specifico, parliamo di un display da 5 pollici, che rende il dispositivo ideale da posizionare ovunque. Naturalmente, mantiene tutte le funzioni già note di Alexa. È quindi possibile gestire la riproduzione musicale, piuttosto che tutti i dispositivi compatibili connessi alla rete. Migliora tuttavia lo speaker, grazie alle dimensioni maggiori che lasciano spazio a driver più generosi per un volume più alto e dettagliato rispetto ad Echo o Echo Dot. La reale differenza, però, come anticipato è il display a farla.

Questo apre un mondo di possibilità, a partire proprio dalla visualizzazione dell’orologio con un feed personalizzabile che includa il meteo, ad esempio. Il supporto a SkyTG 24, invece, consente di ottenere le ultime notizie, magari al mattino insieme alla sveglia. Sono supportate le maggiori piattaforme di streaming come Prime Video o Netflix che consentono di visualizzare i contenuti direttamente su Echo. È presente addirittura una videocamera integrata, che in questo caso passa da 1 a 2 Megapixel. Non manca il copri-telecamera che consente di ottenere la massima privacy quando non viene utilizzata. Questa consente di gestire la videosorveglianza o effettuare videochiamate con amici e parenti tramite l’app Alexa. Non manca, in ogni caso, un apposito pulsante per disattivare sia i microfoni che la telecamera. Insomma, un dispositivo davvero completo in grado di portare la domotica ai suoi vertici.

Grazie allo sconto del 47%, l’Amazon Echo Show 5 può essere acquistato direttamente da Amazon a soli 44,99 euro per un risparmio di ben 40 euro. Mai ad un prezzo così basso.