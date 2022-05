Giro d'Italia 2022: come vedere le gare gratis in streaming

Dal 6 maggio al 29 maggio 2022 si terrà la 105a edizione del Giro d’Italia 2022. Partenza da Budapest e arrivo a Verona. Tutte le 21 tappe faranno percorrere ai nostri ciclisti 3.445 chilometri. Il dislivello complessivo delle gare è di 50.580 metri. Si tratta del più alto dal 2011.

Si preannuncia quindi un Giro d’Italia davvero ricco di emozioni. In queste 21 tappe. 6 sono per i velocisti: Balatonfured, Messina, Scalea, Reggio Emilia, Cuneo e Treviso. Invece, gli arrivi in salita saranno 5: Etna, Blockhaus, Cogne, Castelmonte e Marmolada. La tappa più impegnativa sarà quella di Salò-Aprica che conta 5.440 metri di dislivello.

Scopriamo insieme il calendario completo delle tappe e come poter vedere tutte le gare del Giro d’Italia gratis in streaming. Attenzione però, perché sarà necessario dotarsi di una buona VPN. In commercio ce ne sono tantissime, ma tra le più complete troviamo ExpressVPN che include anche un’applicazione per le smart TV.

Giro d’Italia 2022: il calendario delle tappe

Tutti gli appassionati di sport saranno molto impegnati durante questo mese di maggio. Infatti, sono da poco iniziati gli Italian Open Tennis e, oltre Oceano, hanno avuto inizio anche gli NHL Stanley Cup playoffs 2022. Bisognerà organizzarsi bene per non perdersi nemmeno una tappa della 105a edizione del Giro d’Italia 2022.

Ecco perché può farvi comodo il calendario completo delle tappe del Giro d’Italia di quest’anno. Vediamo insieme quindi quali sono tutti gli appuntamenti da non perdere per rimanere sul pezzo e godersi ogni gara di questo sport davvero emozionante:

Venerdì 6 maggio, 1a tappa: Budapest – Visegrad , 195 chilometri

, 195 chilometri Sabato 7 maggio, 2a tappa: Budapest – Budapest , 9,2 chilometri (cronometro individuale)

, 9,2 chilometri (cronometro individuale) Domenica 8 maggio, 3a tappa: Kaposvar – Balatonfüred , 201 chilometri

, 201 chilometri Lunedì 9 maggio, giorno di Riposo

Martedì 10 maggio, 4a tappa: Avola – Etna , 166 chilometri

, 166 chilometri Mercoledì 11 maggio, 5a tappa: Catania – Messina , 172 chilometri

, 172 chilometri Giovedì 12 maggio, 6a tappa: Palmi – Scalea (Riviera dei Cedri), 192 chilometri

(Riviera dei Cedri), 192 chilometri Venerdì 13 maggio, 7a tappa: Diamante – Potenza , 198 chilometri

, 198 chilometri Sabato 14 maggio, 8° tappa: Napoli – Napoli , 149 chilometri

, 149 chilometri Domenica 15 maggio, 9a tappa: Isernia – Blockhaus , 187 chilometri

, 187 chilometri Lunedì 16 maggio, Giorno di Riposo

Martedì 17 maggio, 10a tappa: Pescara – Jesi , 194 chilometri

, 194 chilometri Mercoledì 18 maggio, 11a tappa: Santarcangelo di Romagna – Reggio Emilia , 199 chilometri

, 199 chilometri Giovedì 19 maggio, 12a tappa: Parma – Genova , 186 chilometri

, 186 chilometri Venerdì 20 maggio, 13a tappa: Sanremo – Cuneo , 157 chilometri

, 157 chilometri Sabato 21 maggio, 14a tappa: Santena – Torino , 153 chilometri

, 153 chilometri Domenica 22 maggio, 15a tappa: Rivarolo Canavese – Cogne , 177 chilometri

, 177 chilometri Lunedì 23 maggio, Giorno di Riposo

Martedì 24 maggio, 16a tappa: Salò – Aprica , 200 chilometri

, 200 chilometri Mercoledì 25 maggio, 17a tappa: Ponte di Legno – Lavarone , 165 chilometri

, 165 chilometri Giovedì 26 maggio, 18a tappa: Borgo Valsugana – Treviso , 146 chilometri

, 146 chilometri Venerdì 27 maggio, 19a tappa: Marano Lagunare – Santuario di Castelmonte , 178 chilometri

, 178 chilometri Sabato 28 maggio, 20a tappa: Belluno – Marmolada (Passo Fedaia), 167 chilometri

(Passo Fedaia), 167 chilometri Domenica 29 maggio, 21a tappa: Verona-Verona (cronometro individuale), 17 chilometri

Come vedere le gare gratis in streaming

Come avrete notato, quasi tutti i giorni del mese di maggio saranno impegnati da una tappa del Giro d’Italia, tranne tre che saranno dedicati al riposo dei nostri campioni. Si preannuncia un evento davvero incredibile e ricco di colpi di scena.

Per poter vedere gratis il Giro d’Italia 2022 in streaming non dovrete far altro che scaricare e installare sul vostro dispositivo una buona VPN. In questo caso, la più consigliata è ExpressVPN perché garantisce velocità e ottimizzazione per lo streaming, oltre a un’app dedicata a qualsiasi dispositivo, anche smart TV. Una volta attivata dovrete scegliere i channels corretti: