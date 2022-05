Italian Open Tennis: come vedere Gratis in streaming le gare con VPN

L’Italian Open 2022 è già iniziato e fino al 15 maggio 2022 saprà regalare a tutti gli appassionati di tennis tantissime emozioni. Prima chiamato Internazionali d’Italia, è uno dei tornei di tennis più importanti al mondo.

Ieri si sono giocate le pre-qualificazioni degli Internazionali BNL d’Italia 2022 o Italian Open al foro italico con gli incontri del terzo turno. Con questi match in palio c’è l’accesso a questo prestigioso torneo mondiale.

Alle coppie vincitrici, rispettivamente sono assegnate una wild card per il main draw mashile e una per il main draw femminile. Ci attendono quindi giorni di fuoco sulla terra rossa. Scopriamo perciò come è possibile vedere il torneo Italian Open 2022 Gratis grazie a una buona VPN, come ad esempio CyberGhost VPN.

Italian Open Tennis: fino al 15 maggio in streaming con una buona VPN

Il super torneo Italian Open Tennis 2022 ha aperto le porte con le pre-qualificazioni e in questi giorni vedremo chi si aggiudicherà l’ingresso ai match veri e propri che porteranno alle finali di domenica 15 maggio 2022 sia per il torneo maschile che per quello femminile.

Per poter vedere gli Italian Open Gratis in streaming è sufficiente scaricare una buona VPN. Tra quelle disponibili CyberGhost VPN si presta molto bene per questo scopo. Infatti, non solo permette all’utente di selezionare server ottimizzati per lo streaming, ma la sua app è compatibile con quasi tutti i dispositivi e relativi sistemi operativi, anche smart TV.

Una volta installata CyberGhost VPN sul dispositivo interessato dal quale volete assistere a tutti i match dell’Italian Open Tennis 2022, dovrete raggiungere i channels corretti che vi elenchiamo qui sotto per praticità:

Sling TV 🇺🇸 (paid);

tennisTV.com 🇺🇸 (paid).

Il calendario completo dei match

Ovviamente, per non perdersi alcuna partita del torneo di tennis Italian Open 2022 è necessario segnarsi tutte le date e gli orari dei match in programma. Assisteremo alle pre-qualifiche e alle qualifiche fino a domenica 8 maggio 2022, data in cui avrà inizio il torneo vero e proprio. Ecco il calendario completo dei match: