NHL: come vedere gratis la finale di stagione e i Stanley Cup playoffs 2022

La stagione NHL 2021-2022 è ormai alle porte. Infatti, oggi alle ore 20:00 si giocherà la finale che vedrà sfidarsi, delle 32 squadre, proprio l’aggiunta Seattle Kraken contro Winnipeg Jets. Per gli appassionati di sport si tratta di un evento imperdibile.

Pochi forse lo sanno, ma è possibile assistere a questo match gratis. Non solo, seguendo le nostre istruzioni potrete vedere questa partita gratuitamente in streaming, ma addirittura potrete godervi anche i playoff della NHL Stanley Cup.

Questo torneo inizierà un giorno dopo la stagione 2021-2022 della National Hockey League, il 2 maggio 2022, e dovrebbe terminare il 30 giugno 2022. La finale della Stanley Cup 2022 si giocherà proprio in quest’ultima data e determinerà il vincitore.

Quindi, non ci resta che scoprire insieme come vedere gratis in streaming la finale della stagione NHL 2021-2022 e i playoff della Stanley Cup 2022. Seguendo i nostri consigli non vi perderete nemmeno una delle partite in programma.

NHL finale di stagione e Stanley Cup playoffs 2022 gratis in streaming

Ieri, 30 aprile 2022, si sono giocate le penultime 15 partite della stagione NHL 2021-2022. Ormai siamo già arrivati alla battuta finale con lo scontro che vedrà impegnate le ultime due squadre a sfidarsi in questo campionato: Winnipeg Jets Vs Seattle Kraken.

Si tratta della 105a stagione di attività della National Hockey League che, dopo una pausa dovuta al Covid-19 che ne ha limitato fortemente il progresso, finalmente è tornata in piena forma. Non ci sarà molto riposo per le 32 squadre, perché il prossimo 2 maggio inizierà la Stanley Cup 2022.

Assistere alla finale di stagione della NHL e alla Stanley Cup 2022 in streaming gratis è molto semplice. La prima cosa da fare è installare sul proprio dispositivo una buona VPN. Tra le tante presenti sul mercato vi consigliamo CyberGhost VPN.

Non solo si tratta di un’applicazione completa e facile da usare, ma è anche compatibile con i sistemi operativi più comuni alle smart TV. Infatti, potrete installare l’applicazione ufficiale su Android TV, Apple TV e Fire TV, oltre a diversi marchi di televisori smart. Inoltre, è una tra le più economiche a soli 1,99 euro al mese.

Una volta installata e configurata, seguendo le istruzioni a schermo, dovrete sfruttare i channels corretti per riuscire a vedere in streaming la finale NHL stasera alle 20:00 e i playoff della Stanley Cup 2022, dal 2 maggio: