Giradischi PORTATILE in offerta su Amazon: arriva PRIMA DI NATALE

Idea regalo originale con certezza di consegna entro Natale? Questo giradischi portatile a 3 velocità che oggi puoi acquistare in offerta a tempo su Amazon a soli 35,82 euro invece di 42,99.

Giradischi portatile per vinili e non solo: anche MP3 e USB

Questo giradischi si presenta con un adorabile design retrò senza rinunciare ovviamente alle funzionalità moderne. Rivivrai l’eleganza degli anni ’50 con un telaio compatto e una finitura che sembra uscita direttamente da un negozio di antiquariato.

Perfetto per i fan dell’analogico e del digitale, puoi riprodurre vinili a 3 velocità diverse e convertire le tue tracce preferite in formato MP3 tramite la comoda porta USB integrata. Ti basta collegarlo al computer per digitalizzare i tuoi ricordi musicali.

Il giradischi è poi dotato di altoparlanti stereo integrati per poter ascoltare la tua musica preferita dove vuoi: naturalmente hai modo anche di collegare dei dispositivi più potenti per un risultato sonoro decisamente coinvolgente. Il pulsante rotante, invece, ti permette di controllare il volume in maniera semplice.

Compatto, versatile e dal look irresistibile: sarà un regalo di Natale magnifico. Approfitta dello sconto e acquistalo adesso a soli 35,82 euro.