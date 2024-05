Giradischi bluetooth con altoparlante a 91,99€: SUPER OFFERTA su Amazon

Preparati a fare un’aggiunta di classe alla tua casa con questo giradischi bluetooth USB con altoparlante integrato che può essere tuo su Amazon a soli 91,99 euro invece di 199,99. Un’opportunità straordinaria che ti è offerta da uno sconto lampo e da un coupon dal valore di 60 euro da applicare direttamente in pagina.

Giradischi bluetooth: le caratteristiche

Questo giradischi combina la nostalgia del vinile con le moderne comodità della connettività Bluetooth e della registrazione digitale. Il bluetooth ti permette infatti di riprodurre la tua musica preferita da dispositivi come iPhone, smartphone Android e tablet. Inoltre, puoi sfruttare la funzione di registrazione da vinile a MP3 per convertire i tuoi dischi preferiti in formato digitale direttamente sul tuo computer tramite una connessione USB.

Il giradischi è dotato di un contrappeso regolabile che assicura un movimento fluido della penna Audio-Technica, garantendo chiarezza durante i picchi musicali e evitando distorsioni. Il piatto girevole in lega di alluminio offre una massa inerziale uniforme per una stabilità perfetta e una rotazione fluida, portando la riproduzione ad alta fedeltà al livello successivo.

Con una potenza di 36 W, il giradischi è in grado di collegarsi agli altoparlanti HiFi inclusi o a degli altoparlanti esterni tramite i due cavi di uscita RCA. Lo sconto durerà ancora per poco per cui ti consigliamo di sbrigarti: applica il coupon che trovi in pagina e pagalo soltanto 91,99 euro invece di 199,99.