Gioco di calcio in spiaggia con EA Sports FC 24 per Switch in MAXI SCONTO (-62%)

EA Sports FC 24 per Switch: il calcio sempre con te

EA Sports FC 24 per Nintendo Switch rappresenta un importante passo in avanti rispetto a FIFA 23: include gli oltre 19.000 giocatori con licenza, più di 700 squadre e oltre 30 campionati che trovi nelle altre edizioni. Inoltre, puoi divertirti con modalità popolari come Ultimate Team e sfruttare tutte le caratteristiche online che si ritrovano nelle console casalinghe.

Puoi mettere infatti alla prova le tue abilità in modalità Rivals, giocare offline in Squad Battles o sfidare i migliori in Champions. E poi c’è la grande sfilza di modalità single player, inclusa la vastissima Carriera, per costruire il tuo percorso nel mondo del calcio.

