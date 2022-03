Giochi PS4 e PS5 al D1 col nuovo PlayStation Plus? La risposta ufficiale

L'annuncio del nuovo PlayStation Plus è finalmente arrivato. Quello che era conosciuto semplicemente come PlayStation Spartacus conferma il nome dell'attuale servizio in abbonamento, ma da giugno sarà completamente nuovo, come vi abbiamo spiegato già nel nostro approfondimento.

Ora, in molti si chiedono se questa risposta a Xbox Game Pass proverà a colpire anche nel punto forte dell'offerta di casa Microsoft: ci saranno le nuove esclusive PS4 e PS5 al D1? Jim Ryan, CEO di Sony, mette i fan PlayStation con i piedi per terra.

Giochi PS4 e PS5 al D1 sul nuovo PlayStation Plus? No, ecco perché, ma c'è una speranza per il futuro…

Nel corso di una lunga intervista concessa al portale economico GamesIndustry.biz, l'esecutivo della compagnia giapponese ammette candidamente che approcciare interamente il modello Xbox Game Pass non sarebbe sostenibile per Sony PlayStation:

“Ci sentiamo come se fossimo in un buon circolo virtuoso con i nostri studi. In cui l'investimento offre successo, che consente ancora più investimenti, che offre ancora più successo. Ci piace quel ciclo e pensiamo che i nostri giocatori siano d'accordo. Quindi, mettere i nostri giochi in questo servizio, o qualsiasi altro servizio, al D1 non è una strada che abbiamo percorso in passato. E non è una strada che percorreremo con il nuovo PlayStation Plus“.

Ha detto Jim Ryan, che poi continua spiegando le ragioni:

“Riteniamo che se dovessimo farlo con i giochi che realizziamo ai PlayStation Studios, quel circolo virtuoso verrebbe interrotto. Il livello di investimento di cui abbiamo bisogno per i nostri studi non sarebbe possibile e pensiamo che si scatenerebbe un effetto a catena sulla qualità dei giochi che non sarebbe qualcosa che i giocatori vogliono“.

Non è un punto di vista unico nell'industria dei videogiochi. L'offerta di Microsoft con Xbox Game Pass al contrario lo è: la casa di Redmond crede molto nel suo servizio e i risultati e gli investimenti fatti sono lì per dimostrarlo. Ciò detto, non è escluso che le cose possano cambiare in futuro anche per Sony.

“Visto il modo in cui il mondo sta cambiando così rapidamente in questo momento, niente è per sempre. Chi l'avrebbe detto anche solo quattro anni fa che avreste visto la pubblicazione di IP PlayStation AAA su PC? Abbiamo iniziato l'anno scorso con Horizon Zero Dawn, poi Days Gone e ora God of War. […] Quindi, non voglio scolpire nulla nella pietra in questa frase. Le cose possono cambiare molto rapidamente in questo settore, come tutti sappiamo“.

Il nuovo PlayStation Plus sarà disponibile da giugno 2022.