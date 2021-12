Giochi con la grafica migliore del 2021: vince un titolo PS5

Digital Foundry, la rubrica di approfondimento tecnico legata al portale Eurogamer.net, ha pubblicato la sua consueta analisi annuale sui giochi con la migliore grafica del 2021.

Nel corso di un filmato della durata di circa un'ora, che potete guardare di seguito, la redazione si è soffermata su undici titoli in particolare, “eleggendo” Ratchet and Clank Rift Apart per PlayStation 5 come il migliore del lotto. Sul podio, a sorpresa, c'è anche Lego Builder's Journey, seguito da un'altra esclusiva PS5, Returnal, e dall'immancabile Forza Horizon 5.

Giochi con la grafica migliore del 2021: la top 11 completa

Ratchet and Clank: Rift Apart Lego Builder's Journey Returnal Forza Horizon 5 Metro Exodus Enhanced Edition Guardians of The Galaxy Deathloop Metroid Dread The Ascent Resident Evil Village Kena Bridge of Spirits

Le analisi di Digital Foundry vertono su diversi aspetti, ovviamente, senza concentrarsi puramente sull'impatto visivo o sulla popolarità della produzione.

In questo senso, l'inserimento di LEGO Builder's Journey segue il ragionamento: si tratta di un puzzle game sicuramente suggestivo e inusuale, che nasce sul concept basilare dei mattoncini giocattolo più famosi al mondo. La rubrica premia in particolare l'utilizzo del ray tracing, che aiuta a dare un impatto estetico di prim'ordine, con una realizzazione generale a tratti fotorealistica.

Returnal viene menzionato per la sua capacità di sfruttare al meglio le caratteristiche tecniche di PlayStation 5, non solo dal punto di vista grafico, ma anche per ciò che concerne feature come il DualSense, che qui si esprimono al meglio. Forse il miglior esempio presente su PS5.

Ratchet and Clank Rift Apart merita la menzione finale per il semplice fatto che sembra di giocare letteralmente un film di animazione. Il tutto è realizzato con un'ottimizzazione da maestri, dato che il gioco è in grado di mantenere buone prestazioni anche nelle situazioni più concitate. La presenza di una modalità ray tracing con i 60 FPS è un ulteriore punto a favore del titolo Insomniac.

Infine, un discorso meritato anche per Forza Horizon 5: nonostante la sua natura cross-gen, ovvero un gioco disponibile sia per la vecchia Xbox One che per le nuove Xbox Series X e S, riesce a offrire un open world incredibilmente vasto, ricco e dettagliato. Premiata anche qui l'ottimizzazione: il racing game non mostra incertezze in nessun caso, proponendo anche una modalità a 60 FPS.