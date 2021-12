Ratchet and Clank Rift Apart per PS5 in offerta al prezzo più basso di sempre!

È il tempo di fare o farsi gli ultimi regali di Natale 2021 ed ecco che Ratchet and Clank Rift Apart per PlayStation 5 si trova in offerta su Amazon a soli 49,99€! Si tratta del minimo storico per l'ultimo ottimo gioco di Insomniac Games, con consegna Prime garantita prima di Natale.

Lanciato lo scorso giugno, è una delle esclusive PS5 più importanti del 2021 ed è stato accolto con successo sia dalla stampa che dagli appassionati. Caratterizzato da una grafica straordinaria e il tipico gameplay ricco e divertente della serie, Ratchet and Clank Rift Apart è un titolo assolutamente da non perdere se sei un fortunato possessore di PlayStation 5.

Il gioco sfrutta ovviamente tutte le caratteristiche della nuova console Sony, con il supporto a 4K, HDR e Ray Tracing e alle feature del DualSense, l'innovativo controller. Grilletti adattivi, Feedback Aptico e Audio 3D ci permettono di avere infatti un'esperienza incredibilmente coinvolgente, con ogni arma che offre una risposta e una sensazione completamente diversa.

Se non l'hai ancora fatto tuo, questa diventa quindi un'occasione assolutamente da non perdere! In offerta a soli 49,99 euro, è il prezzo migliore che puoi trovare oggi per portarti a casa l'ultimo Ratchet and Clank e festeggiare così il tuo Natale videoludico.