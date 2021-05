Di seguito vi proponiamo i migliori dischi HDD e SSD da utilizzare su PlayStation 5, per estendere la capacità dello storage interno, selezionati da noi di Telefonino.net.

Samsung T5

Samsung T5: la naturale evoluzione degli hard disk sono gli SSD, dischi allo stato solito in grado di raggiungere velocità ben superiori ai classici HDD. Questa soluzione è più costosa ma consente un trasferimento dati più rapido, per archiviare in pochi minuti e in totale sicurezza i giochi scaricati su PS5. Questo modello è disponibile nei tagli di memoria da 250GB e da 500GB.

SanDisk Extreme SSD

SanDisk Extreme SSD:dal design resistente ed estremamente compatto, rispetto ai modelli appena elencati. Sfrutta la connessione USB-C per garantire un trasferimento dati fino a 1050 mb/s, disponibile in versione da 500GB, 1TB e 2TB.

WD BLACK P50

La WD BLACK P50 : questo Game Drive di Western Digital è tra i migliori modelli sul mercato, integra al suo interno una memoria SSD NVMe di ultima generazione, con velocità di trasferimento dati fino a 2000 mb/s. Il produttore ha realizzato questo modello proprio per l’utilizzo sulle console next gen, proponendo diversi tagli di memoria a partire dai 500GB fino a ben 8TB.

WD 2TB Elements Portable

WD 2TB Elements Portable :questa serie è tra le più acquistate, con diversi hard disk esterni ottimi per archiviare i propri giochi preferiti e spostarli all’interno della console in pochi minuti. È disponibile nei tagli di memoria a partire da 500GB fino a ben 5TB.

TOSHIBA Canvio Basics

TOSHIBA Canvio Basics: il disco rigido del brand TOSHIBA è tra i migliori per rapporto qualità/prezzo, questo Canvio Basics è disponibile nel taglio da 2TB e in versione da ben 4TB. L’HDD si interfaccia tramite un semplice cavo USB 3.0 e garantisce una velocità di trasferimento dati fino a 540 mb/s.