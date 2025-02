Giocatori di Roblox in pericolo: aumentano gli attacchi malevoli

Se sei un assiduo giocatore di Roblox, la famosa piattaforma di gaming online, sei in pericolo. Infatti, secondo quanto monitorato dagli esperti in sicurezza informatica di Kaspersky, gli attacchi malevoli ai danni dei giocatori di questa piattaforma sono in aumento. Una situazione che ha fatto scattare l’allarme per la sua pericolosità.

Uno dei punti di forza di questo “parco giochi online” è la possibilità di creare contenuti. Oltre a stimolare la creatività dei giocatori, spesso anche bambini, questa peculiarità può esporre a potenziali violazioni informatiche. Infatti, molti giocatori scaricano file infetti senza accorgersene per cercare di personalizzare al massimo l’esperienza di gioco.

Gli esperti di Kaspersky hanno spiegato: “La grande popolarità di Roblox tra i più piccoli lo ha trasformato in un terreno fertile per i cybercriminali, che nascondono i malware sotto forma di mod, cheat o generatori della valuta di gioco gratuita”. La preoccupazione non è fine a sé stessa. Infatti, solo nel 2024 sono stati rilevati 1.612.921 tentativi di attacco mascherati da file legati alla piattaforma.

La truffa più comune in Roblox

La truffa più comune sfruttata dai cybercriminali per veicolare gli attacchi informatici in Roblox è offrire la possibilità di ricevere la valuta virtuale del gioco in modo gratuito. Chi non lo vorrebbe? La tecnica fa credere ai giocatori di essere davanti a un tool multipiattaforma ufficiale con la richiesta di inserire il proprio game ID o username, scegliendo poi la piattaforma preferita tra Android, iOS, Windows, PlayStation, Xbox o Nintendo.

Nel frattempo, un falso tracker delle attività assicura gli utenti mostrando presunte transazioni di giocatori che avrebbero, almeno in teoria, già ottenuto dei Robux. Questa tecnica cerca di rendere la truffa in corso ancora più credibile. Questi stratagemmi funzionano perché purtroppo, data l’età o l’inesperienza, gli utenti sono troppo ingenui di fronte alle truffe online.

Proseguendo, al giocatore viene chiesto di completare alcune attività di verifica per poter vincere ulteriori premi come smartphone costosi o console di gioco. Per poter ottenere il regalo, che si vince sempre, proprio come nella recente falsa email truffa di TEMU, la vittima deve partecipare alle spese di spedizione perdendo così il denaro, fornendo i dati della carta di credito ai criminali e non ricevendo nulla.

Cosa fare per proteggere i più giovani

Roblox è una piattaforma di gioco particolarmente diffusa tra i più giovani. Proprio per questo le tecniche di attacco dei cybercriminali sono ancora più efficaci, perché raggiungono un target spesso non preparato a riconoscere i tentativi di truffa online.

Vasily Kolesnikov, Security Expert di Kaspersky, ha spiegato: “I cybercriminali cambiano costantemente le loro tattiche di attacco e per proteggere i bambini che esplorano attivamente il mondo digitale è necessario rendere la sicurezza informatica parte integrante della loro educazione. Promuovendo una maggiore consapevolezza, utilizzando soluzioni affidabili e insegnando pratiche di base come l’autenticazione a due fattori, possiamo creare un ambiente digitale più sicuro, dove i più piccoli possano divertirsi con i loro giochi preferiti senza rischiare di essere vittime di truffe”.