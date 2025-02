TEMU non sta regalando nulla: attenzione alla finta email truffa

La fama del diffusissimo e-commerce cinese TEMU è ora sfruttata per la distribuzione di una finta email che nasconde una pericolosa truffa. I cybercriminali stanno facendo credere che l’azienda sta premiando i clienti con un importante regalo “pieno di sorprese incredibili”. Una tecnica molto utilizzata di questi tempi e che, nonostante sia ora conosciuta, riesce a mietere ancora parecchie vittime.

La mail si presenta graficamente simile a una classica comunicazione della nota piattaforma di shopping online. Sfruttando la leva del premio esclusivo, i criminali riescono a mettere le mani sui dati personali e sui dettagli di pagamento degli utenti che cadono nella loro trappola. Questo porta a due importanti obiettivi per loro. Primo, il furto di identità. Secondo, il furto di denaro.

Nella finta email che veicola questa truffa è ben presente il logo ufficiale di TEMU, seguito da un’affermazione che genera urgenza nel lettore: “Offerta a tempo limitato! Conferma la tua partecipazione ora!”. Successivamente il messaggio che motiva questo contatto:

La tua opinione conta! Apprezziamo il feedback dei nostri clienti! Completa un breve sondaggio e avrai la possibilità di vincere un esclusivo TemuMysteryBox pieno di sorprese incredibili.

La finta email truffa che sfrutta TEMU ti fa sentire un cliente speciale

Ciò che rende ancora più difficile resistere a questa finta email truffa che sfrutta TEMU è la sensazione che lascia nel destinatario: sentirsi un cliente speciale. Infatti, all’interno del messaggio si legge: “I clienti fedeli vengono premiati! Come nostro cliente speciale, sei stato selezionato per questa opportunità esclusiva. Ti servirà solo un minuto per richiedere il tuo premio!”.

Cliccando sul link contenuto nella mail l’utente viene indirizzato in una pagina di phishing che contiene le istruzioni per ottenere la fantomatica TemuMysteryBox: compilare un breve sondaggio basato sulla propria esperienza di acquisto sulla piattaforma di e-commerce. Anche in questo caso è ben visibile il logo di TEMU per mantenere credibile la pagina e generare fiducia nella vittima.

Una volta completato il questionario, seguendo un copione ormai conosciuto, viene inscenata un’estrazione dove tutti vincono. L’ignaro utente viene invitato a compilare un form inserendo i dati per la spedizione e quelli della carta di credito per contribuire all’invio del premio con una cifra simbolica di 2€.

Il nostro consiglio è quello di non cliccare mai su link contenuti in email di questo genere. TEMU non regala premi sulla base della compilazione di un questionario, si tratta di una email truffa. Meglio sempre accedere alle tante promozioni e agli omaggi offerti direttamente dal sito web ufficiale o scaricando l’app ufficiale.