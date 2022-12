Truffe online: gli utenti sono troppo ingenui, ecco come porvi rimedio

Il periodo delle festività diventa anche l’occasione per intensificare gli argomenti a tema truffe online. Sempre più utenti finiscono nelle trappole dei cybercriminali e, purtroppo, il problema non è la loro tecnologia. Infatti, secondo una recente ricerca di Goodfirms, la causa maggiore è la nostra ingenuità.

Si tratta del primo nemico da sconfiggere, ancor prima di concentrarci sui raggiri informatici veri e propri. Una cosa da fare al più presto, soprattutto in vista di questo periodo dove, aumentando i nostri acquisti online, i cybercriminali del Web fanno fortuna.

Perciò è indispensabile dotarsi una protezione potente contro qualsiasi minaccia possa mettere in pericolo i nostri dati, la nostra privacy e i nostri risparmi. Bitdefender Total Security è la risposta certa contro i crimini della rete. Sarai al sicuro da qualsiasi pericolo.

La sua difesa è completa. Infatti, include non solo una protezione in tempo reale contro tutti i virus, ma anche funzionalità anti phishing e smishing. Queste truffe online sono tra le più diffuse soprattutto in questo periodo legato alle festività natalizie che si arricchisce di offerte e promozioni.

Truffe online: l’ingenuità è la prima nemica

La situazione è già diventata incandescente. Le truffe online non vanno in vacanza perché sono tra le pratiche più utilizzate dai cybercriminali esperti che si inventano sempre nuovi stratagemmi per finalizzare i loro raggiri. Infatti, molto spesso riceviamo email simili, se non identiche, a siti e-commerce famosi con promozioni particolarmente allettanti.

Cliccando “ingenuamente” sul link contenuto nel messaggio ci si trova su una pagina clone realizzata per concludere la truffa. A volte si tratta di finti negozi virtuali creati ad arte per rubare denaro alle vittime. Altre di questionari che promettono regali, ma che in realtà hanno l’obiettivo di registrare i nostri dati per venderli a terzi.

I consigli di Goodfirms

Goodfirms, famosa azienda di analisi, ha stilato un vademecum per proteggersi dalle truffe online. Si tratta di sette consigli molto utili che possono già fornirti una strada maestra per non cadere nella trappola dei cybercriminali. Ecco cosa devi sempre fare:

esamina il sito Web del venditore per i protocolli di sicurezza come “ https:// ” e Secure Sockets Layer (SSL);

” e Secure Sockets Layer (SSL); individua tutti i segnali di avvertimento per scoprire se sei di fronte a un venditore di prodotti falsi . Reputazione e recensioni del venditore: recensioni o commenti negativi su un venditore potrebbero essere un’indicazione. Inoltre, fai attenzione alle false recensioni positive;

. Reputazione e recensioni del venditore: recensioni o commenti negativi su un venditore potrebbero essere un’indicazione. Inoltre, fai attenzione alle false recensioni positive; fai attenzione alle tattiche di vendita eccessivamente aggressive;

di vendita eccessivamente aggressive; non comprare prodotti da siti web casuali che hai trovato online;

che hai trovato online; non cliccare sulle notifiche di spedizione a meno che non provengano dal sito Web del venditore legittimo;

a meno che non provengano dal sito Web del venditore legittimo; non innamorarti di omaggi che non hanno senso;

che non hanno senso; prima di decidere di acquistare sulla base di un annuncio o di un post sui social media, controlla il profilo dell’azienda. Inoltre, digita il suo nome in un motore di ricerca seguito da parole come “truffa” o “reclamo”.

