Gioca senza perdere dettagli con il Monitor Samsung Odyssey G4 (-22%)

Non c’è il momento più atteso, durante l’estate, dei giorni di Prime day, che fortunatamente sono in corso! Su Amazon a trovare tantissimi articoli di ogni genere scontati a dei prezzi incredibili. Ovviamente, in particolar modo se sei amante del tech o dei prodotti per il gaming! Per questo, ti proponiamo il monitor Samsung Odyssey G4 è una scelta imperdibile per gamer e appassionati di tecnologia, ora in offerta speciale con uno sconto del 22%, a soli 179,90€ invece di 231,20€. Si tratta di un monitor gaming da 27″, ampi e con una risoluzione Full HD che ti garantisce immagini nitide e dettagliate che esaltano ogni sessione di gioco. Il pannello IPS, infatti, assicura colori vivaci e ampi angoli di visione, ideale per godersi sia giochi che contenuti multimediali con una qualità superiore. Il formato 16:9 e il supporto HDR10 migliorano ulteriormente l’esperienza visiva, offrendo un contrasto elevato e una gamma cromatica ampia.

Uno dei punti di forza del monitor Odyssey G4 è il refresh rate di 240 Hz, che assicura un gameplay fluido e reattivo, eliminando il motion blur per una precisione senza pari. Con un tempo di risposta di 1 ms, ogni azione sullo schermo è immediata, riducendo al minimo il lag e migliorando le prestazioni nei giochi competitivi. La compatibilità con Freesync Premium e G-Sync sincronizza la frequenza di aggiornamento del monitor con quella della scheda grafica, evitando tearing e stuttering, per un’esperienza di gioco immersiva e senza interruzioni.

Il Samsung Odyssey G4 offre una connettività versatile, con porte HDMI, Display Port e ingresso audio, permettendo di collegare facilmente console di gioco, PC e altri dispositivi. La funzionalità HAS (Height Adjustable Stand) e Pivot consente di regolare altezza, inclinazione e orientamento del monitor, garantendo una configurazione ergonomica e confortevole per qualsiasi postazione di gioco o lavoro.

Con un design perfetto per il tuo setup da gaming e prestazioni di alto livello, il Samsung Odyssey G4 è il monitor ideale per chi desidera un’esperienza di gioco avanzata e un display versatile per ogni tipo di utilizzo. Non farti scappare il super prezzo dovuto al periodo di Prime Day e acquista questo fantastico monitor a un prezzo scontato del 22%!