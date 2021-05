Anche un rasoio può essere smart. Dopo secoli di evoluzione, infatti, la rasatura continua ad essere affinata per poter essere sempre più precisa e rapida pur senza dover rappresentare un pericolo costante per le pelli più sensibili. Gillette, brand iconico del settore, ha ideato un nuovo rasoio che consente di sfruttare uno degli ingredienti fondamentali per una buona rasatura: il calore. Questo concept, solo per oggi, è scontato addirittura del 42% (115 euro invece di 199 euro) e diventa quindi un’occasione speciale per sé, per un regalo e per cambiare completamente l’esperienza di rasatura da oggi in poi.

Gillette, il rasoio che si scalda

Il rasoio riscaldato “Gillette Labs Heated Razor” sfrutta il fatto che il calore rappresenti un toccasana per la rasatura: lo è a livello di epidermide, favorendo lo scorrimento delle lame sulla pelle, e lo è a livello percettivo (“il rasoio dona la sensazione e il calore di un panno caldo per la rasatura che lenisce la pelle a ogni passaggio“).

La tradizionale barra di scorrimento è ora una barra riscaldante a temperatura regolabile, così che ognuno possa calibrare il calore sulla base delle proprie sensazioni. Le lame sono ovviamente intercambiabili ed il calore può essere sviluppato tramite le batterie interne ricaricabili (attraverso il pod di appoggio per la ricarica). L’unica critica smossa dalle eccellenti recensioni raccolte è relativa al prezzo, considerato leggermente alto, ma in questo caso c’è uno sconto del 42% ad abbattere l’unico vero punto debole del dispositivo.

L’occasione, insomma, è unica: chi vuol darci un taglio con la vecchia rasatura, ora ha un incredibile metodo smart da far proprio. Basta un click.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica