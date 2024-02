Gift Box Pan di Stelle: il prezzo è SCESO ancora su Amazon

È vero, Natale è passato da un bel po’, ma è sempre l’occasione per fare un regalo dolcissimo in questo caso a tema Pan di Stelle. La Gift Box che include una confezione degli amati biscotti in edizione limitata e un peluche tratto dal film Pixar “Wish” è disponibile ad un prezzo ancora più basso su Amazon: 12,99 euro invece di 34,99.

Gift Box Pan di Stelle in offerta su Amazon: cosa include

La speciale Box, creata a tema Wish e Pan di Stelle, include un peluche di Valentino, la capretta che accompagna la protagonista Asha nelle sue avventure nel film. Insieme a questo troverai naturalmente una confezione di biscotti Pan di Stelle, presentati in uno splendido sacchetto ispirato al nuovo film Disney.

Un regalo pensato per il Natale ma che è perfetto anche oggi, specie se puoi acquistarlo a questo incredibile prezzo. Farai felice un piccolo fan o una piccola fan di Wish e al contempo regalerai loro una confezione dei biscotti tra i più amati dai bambini e, onestamente, non solo.

Non perdere l’occasione e acquista gli ultimi pezzi della Gift Box Pan di Stelle in offerta a 12,99 euro invece di 34,99.