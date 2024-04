Giardino e auto splendenti con l'IDROPULITRICE a 59€ su Amazon!

Un’idropulitrice può essere utile in un’infinità di occasioni, dalla pulizia del proprio giardino, fino alle tapparelle delle finestre e alla carrozzeria della propria auto. Grazie allo sconto Amazon, non dovrai spendere poi chissà quanto! Basteranno solo 59,90€ per portarsi a casa il modello di Kärcher, scontato del 23%.

Tutte le caratteristiche dell’idropulitrice

Questa idropulitrice è l’alleata perfetta per una pulizia rapida ed efficace, adatta a una varietà di superfici, sia in ambienti domestici che esterni. La lancia Vario Power permette a questo dispositivo di essere super-versatile, offrendo un controllo della pressione del getto che si adatta alle diverse esigenze di pulizia.

Potrai, infatti, scegliere tra: Hard (per superfici resistenti come pavimentazioni esterne o muretti), Medium (ideale per superfici verniciate o oggetti delicati come mobili da giardino) e Soft (per la massima delicatezza su superfici fragili come vetri o autoveicoli).

L’innovativo ugello Mangiasporco, brevettato da Kärcher, aumenta una larghezza del getto rispetto agli ugelli standard, garantendo una pulizia più rapida ed efficace. Questo ugello è una forza della natura contro lo sporco ostinato, offrendo un incremento di potenza fino al 60% rispetto agli ugelli standard, ottimizzando i risultati di pulizia.

E per un’esperienza ancora più smart, l’app Home & Garden di Kärcher guida l’utente attraverso ogni fase della pulizia, dalla prima messa in funzione ai consigli pratici e suggerimenti sull’uso corretto dell’idropulitrice, fino alle informazioni utili per prevenire danni accidentali e mantenere le superfici trattate come nuove.

La Kärcher K 2 Universal Edition viene fornita con una dotazione completa che include tutto il necessario per una pulizia impeccabile, dal tubo ad alta pressione da 3 m all’ugello Mangiasporco, dalla lancia Vario Power al filtro idrico per proteggere l’idropulitrice dalle impurità.

Rendi i pavimenti del tuo giardino scintillanti con l’idropulitrice Kärcher. Portala a casa a 59,90€ al posto degli originari 77,50€ di listino!