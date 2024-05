Set padelle Lagostina: regalo perfetto in sconto del 18%

Se vuoi farti un regalo – a te o perché no alla tua mamma – e sei amante della cucina, non puoi farti scappare il set di padelle Lagostina, ora in sconto imperdibile del 18% solo su Amazon! Se sei alla ricerca di pentole di alta qualità che ti permettano di cucinare in modo sano e gustoso, questo set è ciò che fa per te ed è disponibile ad appena 44,90€ invece di 54,90€.

Set padelle Lagostina antiaderenti: ottima qualità a un prezzo SHOCK

Dotate di un rivestimento interno antiaderente Titanium Easy extra resistente, queste padelle sono rinforzate con particelle di titanio per una maggiore durata nel tempo e una resistenza superiore ai graffi e alle abrasioni. Da menzionare anche l’indicatore Thermo-Signal al centro della padella che cambia colore quando si raggiunge la temperatura ideale per iniziare la cottura!

Inoltre, il set di padelle Lagostina è adatto a tutti i tipi di cucina, eccetto l’induzione, e può essere utilizzato anche in forno fino a 175°C. Il fondo ad alto spessore in alluminio tornito e antiscivolo, invece, assicura una distribuzione uniforme del calore e una cottura ottimale di qualsiasi ingrediente.

Ma i pro di questo set non finiscono qui! I manici ergonomici in bakelite ti assicurano una presa comoda e sicura durante l’uso, mentre il pratico foro sul fondo consente di appendere le padelle senza fargli occupare troppo spazio.

Ci teniamo a specificare che la linea Ramata di Lagostina è ideata proprio per chi cucina quotidianamente. Dunque è perfetta come regalo per te o anche per la tua mamma! Non perdere l’opportunità di portare a casa questo set padelle Lagostina in sconto del 18% su Amazon, solamente per pochissimo!