Secondo quanto si apprende in rete da un report appena trapelato, sembra che il Giappone e la Finlandia stiano collanorando per sviluppare congiuntamente una nuova rete 6G.

6G: non è solo la Cina che ci lavora

Noti gruppi di telecomunicazioni provenienti dal Giappone e dalla Finlandia stanno collaborando per lo sviluppo della rete 6G. Ciò farebbe sì che lo sforzo congiunto si concentri sulla ricerca e lo sviluppo della tecnologia delle telecomunicazioni di sesta generazione per aiutare a stabilire gli standard in una gara che si svolge con la Cina.

Secondo un rapporto NikkeiAsia, il produttore finlandese di apparecchiature per le telecomunicazioni Nokia, uno dei principali attori del settore, si unirà a questo progetto. Inoltre, il consorzio giapponese Beyond 5G Promotion Consortium firmerà presto l'accordo con il gruppo finlandese 6G Flagship. In particolare, questa cooperazione sarebbe stata annunciata oggi (15 giugno 2021) al Global Digital Summit 2021, un evento organizzato da Nikkei e dal Ministero degli affari interni e delle comunicazioni del Giappone.

Lo sforzo congiunto arriva dopo l'impegno di 4,5 miliardi di dollari USA di Giappone e Stati Uniti per lo sviluppo della tecnologia di comunicazione di nuova generazione. Questa partnership è stata annunciata nell'aprile 2021. Lo sforzo, che dovrebbe includere anche “Paesi terzi” per promuovere una connettività sicura, aiuterà nella competizione contro la Cina al fine di stabilire quelli che saranno i nuovi standard globali.

Inoltre, il 5G Promotion Consortium mira a commercializzare la tecnologia 6G entro il 2030, includendo importanti operatori di telecomunicazioni giapponesi come Nippon Telegraph & Telephone, NTT Docomo, KDDI, SoftBank Corp e Rakuten Mobile. Infine, i membri del consorzio giapponese si impegneranno anche in progetti di ricerca congiunti e scambi di personale. Questo gruppo è in trattative anche per una futura collaborazione con fornitori di telecomunicazioni americani come Cisco e persino il produttore di chip Intel.

Elettronica