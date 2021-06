Secondo quanto riferito, Nokia Mobile è diventata un'azienda redditizia da giugno 2020. Si evince infatti, che al momento guadagnas 1,2 miliardi di euro di fatturato.

Nokia Mobile è redditizia dal giugno 2020

La divisione Nokia Mobile non ha avuto un buon anno per quanto riguarda le vendite e le entrate, secondo i rapporti, ma la società ha appena presentato una versione completamente differente. L'OEM finlandese afferma di essere un'azienda redditizia da giugno 2020, grazie alla perdita operativa più bassa dal 2018.

In un'intervista, l'amministratore delegato di HMD Global Florian Seiche ha affermato che l'azienda ha venduto 55 milioni di telefoni cellulari nell'anno 2020 e aggiunge che non è più in perdita dal mese di giugno dello scorso anno.

Tuttavia, le entrate per il marchio sono scese a 1,2 miliardi di euro nel 2020 da 1,7 miliardi di euro dell'anno precedente, ovvero nel 2019. Il brand è comunque riuscito a essere redditizio grazie al significativo calo della perdita operativa.

La perdita operativa di Nokia per il 2020 è stata di 47 milioni di euro, un numero di gran lunga inferiore ai 295 milioni del 2019 e ai 188 milioni del 2018.

Per quanto concerne le spedizioni di smartphone, i dati di Counterpoint Research rivelano che HMD Global ha venduto solo 1,7 milioni di telefoni nel primo trimestre del 2020, che sono ulteriormente diminuiti nel secondo trimestre del 2020 a 1,4 milioni di unità. Ma le sue spedizioni sono aumentate nel terzo trimestre del 2020 a 2,1 milioni e a 2,8 milioni nel quarto trimestre.

La redditività del marchio Nokia per gli smartphone, come affermato da HMD, potrebbe essere dovuta all'alto margine nei feature phone 4G introdotti dall'azienda nei mercati emergenti come l'India, tra gli altri.

Florian Seiche aggiunge che attualmente la carenza globale di chip sta colpendo anche le vendite degli smartphone Nokia ma chiarisce che il problema non è legato alla domanda dei dispositivi ma al lato operativo della vicenda.

Nelle notizie correlate, sappiamo che l'11 giugno la compagnia svelerà il nuovo budget phone premium, il Nokia C20 Plus.

