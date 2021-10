Ghost Recon Frontline, il nuovo battle royale gratuito di Ubisoft [VIDEO]

A sorpresa Ubisoft ha presentato Ghost Recon Frontline, una nuova battle royale free-to-play della serie Tom Clancy's. Il gioco uscirà nel 2022 e sarà disponibile per PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e in streaming su Google Stadia.

Per annunciare l'uscita del nuovo BR, la software house francese ha pubblicato un dettagliato video trailer, un filmato da oltre 8 minuti nel quale il team di sviluppo mostra le meccaniche base e alcune sequenze di gameplay.

Fin dal day one Ghost Recon Frontline offrirà 2 modalità, Expedition e Control, con battaglie fino a 102 giocatori e mappe ampie e variegate. Il team Ubisoft Bucarest sta lavorando a Frontline da ben 3 anni, il progetto sembra avere tutte le carte in regola per portare una ventata d'aria fresca in un genere che negli ultimi anni ha visto una crescita senza precedenti.

Ad una prima occhiata, il nuovo titolo sembra prendere in prestito molti elementi dagli utlimi capitoli della serie Ghost Recon, specialmente il sistema di movimento e le armi. Anche la qualità grafica sembra in linea con l'ultimo Breakpoint, con un'ambientazione ricca di edifici, ripari e zone aperte.

Attendiamo ulteriori informazioni da parte di Ubisoft, intanto è possibile registrarsi sul sito ufficiale per partecipare alla beta privata di Ghost Recon Frontline, a partire dal prossimo 14 ottobre.