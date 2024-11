Gemini 2.0 è in arrivo? C'è chi afferma di averlo già provato

Gemini 2.0 è ormai prossimo al lancio? Lo dice un nuovo report: ancora non si conosce nulla del nuovo modello, ma un utente sarebbe già riuscito a interagirvi – seppur in modo non “convenzionale”.

Un modello più veloce? Ancora nessuna conferma

Mentre gli utenti attendono con ansia che OpenAI lanci o1, il suo strumento A più avanzato, Google sarebbe già al lavoro per mantenere il passo. Sebbene non vi sia alcun annuncio ufficiale (e nemmeno ufficioso), qualcosa bolle comunque in pentola.

Sono, infatti, spuntati alcuni indizi che suggeriscono che qualcosa, almeno, già esiste. Il primo è stato l’utente @testingcatalog che su X ha pubblicato uno screenshot del sito web di Gemini con il menù di selezione dei modelli espanso. Sotto l’opzione “Gemini Advanced” si nota un criptico “with 2.0-Pro-Exp-0111”, seguito dal sottotitolo “Our experimental model”, ovvero “Il nostro modello sperimentale”.

L’utente ha spiegato di potervi già interagire e ottenere risposte, indicando un modello funzionante. Ha anche sottolineato una certa velocità di funzionamento. Ma non c’è nessuna conferma che le risposte ricevute provenissero, effettivamente, dal nuovo Gemini 2.0. Un altro indizio arriva da un secondo utente: @slow_developer che, sempre su X, ha segnalato la presenza di un nuovo modello di Gemini comparso su Chatbot Arena.

Non è ancora possibile affermare con certezza che si tratti di Gemini 2.0, ma l’utente ha spiegato di aver messo alla prova il nuovo modello, che avrebbe superato OpenAI o1 mini in un test. Quindi, c’è una possibilità concreta che possa essere proprio quello il prossimo modello Gemini. Quando Google lo rilascerà ufficialmente, ancora non è chiaro: è possibile che l’azienda stia aspettando il lancio della nuova tecnologia di OpenAI prima di pubblicare la propria risposta.