GeekBuying è impazzito: stampanti 3D e incisori laser a prezzo MINUSCOLO

Il ritorno alla routine, dopo le ferie, è ormai alle porte. Perché non rendere le ore in casa più interessanti e divertenti, creando con una stampante 3D o con un ottimo incisore laser? Grazie alle straordinarie occasioni di GeekBuying, puoi risparmiare un sacco su modelli di alta qualità, che porti a casa a prezzo decisamente più accessibile

Per approfittare di queste straordinarie occasioni però ti servono degli speciali codici sconto, che potrai sfruttare per abbassare il prezzo finale dei tuoi prodotti preferiti.

La cosa interessante è che ricevi tutto con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, direttamente da magazzino europeo. Ancora, puoi anche decidere di pagare in 3 rate a tasso zero, semplicemente scegliendo Klarna come sistema di pagamento. Pronto a fare eccezionali affari? Dai un’occhiata alla nostra selezione, scegli il tuo prodotto in promozione preferito e completa i tuoi ordini: c’è poco tempo per approfittarne!

Creality Ender-3 S1 Pro: versatile e facile da usare

Il migliore equilibrio fra qualità e prezzo. Con l’assurdo sconto del momento, spendi quando faresti per ottenere una macchina entry level, ma quella che acquisti è una stampante 3D di alta qualità, firmata da un brand ormai leader nel settore. Alta velocità (fino a 160mm/s), ugello resistente ad elevate temperature (fino a ben 300 gradi) e livellamento automatico del piatto di stampa: sono solo alcune delle eccezionali caratteristiche di questo modello. Tutte le sue funzionalità sono gestibili tramite pratico display touschscreen. Prendila a 275€ invece di oltre 500€: mettila nel carrello e – prima di completare il tuo ordine – applica il codice “NNNCREAENDSP”.

Creality K1: la stampa 3D non è mai stata così veloce

Questo modello è quello che ti serve se desideri una stampa 3D di qualità, che però sia incredibilmente veloce. Raggiungi fino a 600 mm/s senza incertezze e senza rischi di ottenere risultati scadenti. La struttura chiusa protegge al meglio la lavorazione. Il livellamento automatico del piatto di stampa contribuisce a rendere il suo utilizzo ancora più semplice e intuitivo. Ampia anche l’area di stampa, che si spinge fino a 22 X 22 X 25 centimetri. Se cerchi velocità e qualità, questo è il miglior compromesso. Prendila in promozione a 479€ invece di 691,15€: mettila nel carrello e – prima di completare il tuo ordine – applica il codice “NNNDEGK1”.

FLSUN V400: tanta velocità, enorme area di stampa

Per finire, scegli questo modello se vuoi coniugare alla qualità, anche elevata velocità e una enorme area di stampa. Raggiungi facilmente i 400 mm/s e goditi la possibilità di stampare sfruttando un’area che arriva a 30 X 30 X 40 centimetri. Non porre limita alla tua creatività, senza rinunciare a ottimi risultati ed estrema facilità di utilizzo. Il prodotto arriva preassemblato e gode anche di livellamento automatico del piatto. Prendila in sconto a 599€ invece di 967,04€: mettila nel carrello e – prima di completare il tuo ordine – applica il codice “NNN0726fl”.

SCULPFUN S30 Pro (Max): incisore laser senza compromessi

Per concludere in bellezza, non può certo mancare un ottimo incisore laser di elevata qualità. Il brand SCULPFUN di certo non ha bisogno di presentazioni. Una scheda madre da 32 bit di ultima generazione e un sistema di areazione automatico, garantiscono risultati decisamente sopra la media. Il chip si occupa di gestire automaticamente il sistema ad aria compressa: sarà questo a fare una differenza enorme di tuoi lavori. Un flusso di aria costante permette di ottenere un’incisione e un taglio molto più puliti, senza sbavature e senza contorni scuri. Inoltre, nonostante l’area di lavoro sia già molto ampia (41 X 40 cm), puoi ulteriormente espanderla tramite apposito kit. A disposizione, due potenze differenti configurazioni di laser. Entrambe sono in sconto, basta scegliere la tua preferita:

modello con modulo da 10W in sconto a 349€ invece di 481,71€: mettilo nel carrello e – prima di completare il tuo ordine – applica il codice “NNNESS30PRO”;

in sconto a 349€ invece di 481,71€: mettilo nel carrello e – prima di completare il tuo ordine – applica il “NNNESS30PRO”; modello “Max” con modulo laser da 20W e con in omaggio il vassoio a nido d’ape da appoggiare sotto l’oggetto da incidere o tagliare per proteggere le superfici sottostanti. Prendilo a 599€ invece di 845,87€: mettilo nel carrello a – prima di pagare – applica il codice “SCULP3PL”.

Hai scelto i tuoi prodotti preferiti? Ricorda di sfruttare gli speciali codici sconto che ti abbiamo segnalato. Solo così potrai spuntare prezzi scontatissimi su GeekBuying! Ricevi tutto con spedizioni veloci e gratuite, direttamente da magazzino europeo, e puoi pagare in 3 rate a tasso zero, grazie a Klarna. Fai in fretta però: si tratta di occasioni a tempo limitatissimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.