Gboard: la funzione che tutti stavate chiedendo è finalmente arrivata

Gboard, la tastiera virtuale di Google, si arricchisce di una novità molto attesa: il pulsante “Annulla”. Questa integrazione non è una semplice “rifinitura” ma un vero e proprio strumento pensato per semplificare la vita di chi scrive sui dispositivi Android.

Stiamo chiaramente parlando di un tasto che permette di cancellare l’ultima lettera o parola digitata con un semplice tocco. Immagina di scrivere rapidamente un messaggio con Gboard e di commettere un errore: adesso, invece di selezionare manualmente il testo e cancellarlo, puoi annullare tutto all’istante.

Come funziona il tasto “Annulla” su Gboard

La funzione si attiva aprendo il menù rapido di Gboard, riconoscibile dall’icona con quattro quadratini in alto a sinistra, e scorrendo fino all’opzione “Annulla”. Per maggiore comodità, è possibile spostare questo comando direttamente nella barra degli strumenti, quella che si trova appena sopra la tastiera. Una volta attivata, l’opzione mostrerà i pulsanti “Annulla” e “Ripeti” (nell’immagine “Undo” e “Redo”), permettendo non solo di cancellare ma anche di ripristinare quanto eliminato per sbaglio.

Questo aggiornamento va incontro alle esigenze di molti utenti che quotidianamente scrivono sui loro smartphone sfruttando Gboard. Capita spesso, nella fretta, di commettere errori di battitura: la possibilità di correggerli in modo rapido è senza dubbio un vantaggio per chi produce testi lunghi o chatta frequentemente. La cancellazione manuale, seppur possibile, è spesso scomoda e porta via più tempo, mentre con questo tasto si può tornare indietro con maggiore facilità.

La distribuzione di questa nuova funzionalità è già in corso e gli utenti che utilizzano la versione beta di Gboard hanno avuto modo di testarla in anteprima: aggiornando l’app alla versione 14.9.06, il tasto “Annulla” dovrebbe essere già presente. Insomma, una novità che nasce con l’obiettivo di migliorare l’esperienza di scrittura, rendendola più fluida e meno stressante. L’introduzione di questo pulsante rispecchia l’impegno di Google nell’ottimizzazione delle tastiere virtuali, dimostrando attenzione alle reali necessità di chi ne fa uso.