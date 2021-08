Garmin Lily Sport è uno smartwatch elegantissimo che si abbina perfettamente ai polsi femminili. In promozione su Amazon lo paghi appena 170,11€ e lo ricevi a casa in un battito di cligia. Infatti le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.

Uno smartwatch perfetto per un regalo: Garmin Lily Sport

Se vuoi farti un regalo in prima persona o conosci una persona speciale, questo Garmin Lily Sport è l'ideale. Semplice eppure elegante sa offrirti tutto ciò di cui hai bisogno e con la sua estetica sta bene con qualsiasi stile. In colorazione Rose Gold è perfetto così com'è.

Con la cassa rotonda sembra quasi un più classico orologio da polso, ma toccando la cassa si svela subito la sua vera natura. Ha un display che mostra tutte le sue notifiche nella risoluzione migliore e non solo. Lo personalizzi a piacimento con poco e nulla.

Al suo interno sono presenti dei sensori precisissimi dedicati sia al benessere che allo sport. Cosa significa? Che ti basta indossarlo per sapere la frequenza cardiaca, come vanno i tuoi allenamenti e moltissimo altro ancora. Il GPS, in questo caso è di tipo connesso.

Non mancano all'appello il monitoraggio del sonno, dello stress, le notifiche smart per rimanere aggiornati ovunque si vada e una batteria ottima. Con una sola carica riesci ad avere cinque giorni interi di utilizzo.

Acquista subito il tuo Garmin Lily Sport su Amazon a soli 170,11€. Lo ricevi in appena 24 ore con le spedizioni Prime assicurate. Se sei cliente standard, invece, le hai comunque gratuite ma ci impiegano qualche giorno in più.

Non vuoi pagarlo in un'unica soluzione? Nessun problema, puoi utilizzare le rate a Tasso Zero di Cofidis come modalità di pagamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch