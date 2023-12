Garmin Instinct 2 Solar: si ricarica con l'energia solare (-32%)

Il Garmin Instinct 2 Solar è il gioiello tecnologico che stai cercando, ed oggi è ancora più conveniente grazie al mega sconto del 32% su Amazon. Questo smartwatch di alta qualità è il best seller della sua categoria sul noto e-commerce e un’occasione imperdibile al prezzo speciale di soli 304,53 euro, anziché 449,99 euro.

Garmin Instinct 2 Solar: le scorte a disposizione sono quasi finite

Una delle caratteristiche distintive di questo dispositivo è la ricarica solare, possibile grazie alla lente Power Glass. Sfruttando l’energia del sole, il Garmin Instinct 2 Solar assicura un’autonomia praticamente infinita in modalità smartwatch e fino a 48 ore con il GPS attivo. Questo significa che potrai esplorare senza preoccuparti della batteria, anche in condizioni avverse, grazie alla sua resistenza all’acqua fino a 10 ATM.

Il design robusto del Garmin Instinct 2 Solar è un altro punto a suo favore. Resistente agli urti e alle temperature estreme, questo smartwatch è pronto per affrontare qualsiasi sfida. La tecnologia QuickFit consente di cambiare cinturini in pochi secondi, permettendoti di personalizzare il tuo stile in base all’occasione.

Con oltre 30 app preinstallate, il Garmin Instinct 2 Solar è il compagno ideale per qualsiasi attività sportiva. Misura le dinamiche di corsa, calcola il VO2 max in base alla temperatura e alla quota, fornisce tempi di recupero, Training Load, Training Status, Training Effect e molte altre metriche avanzate. La navigazione GPS avanzata è un’altra caratteristica di punta di questo smartwatch. Con il supporto di GPS, GLONASS e Galileo, il Garmin Instinct 2 Solar offre dati di posizione estremamente precisi. Altimetro, barometro, bussola e la funzione TracBack garantiscono che tu raggiunga facilmente la tua meta, ovunque essa sia.

Infine, il Garmin Instinct 2 Solar è un smartwatch completo. Ricevi notifiche sul display, effettua pagamenti contactless con Garmin Pay, invia SMS di emergenza ai contatti predefiniti premendo un tasto o in modo automatico in caso di incidente. Personalizza il quadrante e scarica nuove app dal Connect IQ Store per rendere il tuo smartwatch unico.

Non lasciarti sfuggire questa fantastica offerta del 32% su Amazon. Acquista subito il Garmin Instinct 2 Solar al prezzo speciale di soli 304,53 euro, prima che sia troppo tardi. Fidati di noi, tutti te lo invidieranno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.