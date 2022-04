Garmin Forerunner 45: smartwatch per sportivi in offerta SHOCK (-43%)

Sei appassionato di corsa o semplicemente ti stai affacciando al mondo del fitness e vuoi acquistare uno smartwatch capace di registrare con precisione le tue prestazioni e i tuoi allenamenti? Se la risposta a questa domanda è affermativa, allora hai trovato pane per i tuoi denti: l'ottimo smartwatch Garmin Forerunner 45 è in offerta su Amazon a un prezzo che ti lascerà a bocca aperta.

Basta farsi un giro sui forum specializzati per scoprire che questo smartwatch di Garmin è considerato uno tra i migliori del settore: l'offerta di oggi che lo porta giù del 43% lo rende ancora più invitante.

Lo smartwatch per sportivi Garmin Forerunner 45 è in offerta su Amazon (-43%)

Ad un prezzo estremamente ribassato hai la possibilità di allacciare al polso un device che imparerai ad amare sin dal primo allenamento. Ha un design gradevole, un bel display a colori e luminoso, ben 5 tasti laterali rapidi che abbracciano la cassa circolare e, ovviamente, dispone di una infinità di sensori e algoritmi in grado di registrare ogni parametro della corsa e non solo.

Dotato di smart GPS per avere sempre a disposizione il tracciato completo e preciso dell'allenamento all'aperto (tramite l'applicazione mobile disponibile sia su iOS di Apple che su tutti gli smartphone Android), lo smartwatch registra automaticamente il tempo di allenamento, la distanza percorsa, il passo, la frequenza cardiaca e molto altro. Inoltre, da vero smartwatch qual è, ti permette di restare sempre aggiornato sulle email in arrivo, i messaggi, le chiamate, le informazioni sul meteo e molto altro.

Non perdere altro tempo e acquista subito lo smartwatch di Garmin in offerta per riceverlo a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra. Sarà il tuo coach personale e ti permetterà di migliorare costantemente, allenamento dopo allenamento.

