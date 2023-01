Garmin Forerunner 45: il miglior smartwatch che puoi desiderare al 46%

L’offerta che ti sto per segnalare si avvicina tantissimo al prezzo più basso mai visto per questo smartwatch, per cui se vuoi riuscire ad averlo dovrai essere rapido. Vai adesso su Amazon e metti nel tuo carrello Garmin Forerunner 45 a soli 107 euro, invece che 199,99 euro.

Grazie a questo sconto del 46% potrai risparmiare quasi 93 euro sul totale e soprattutto portarti a casa uno smartwatch eccezionale. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate a tasso zero con Cofidis al check-out. Insomma un’offerta davvero da non perdere. In questa versione con la cassa da 42 mm e un morbido cinturino in silicone. GPS integrato, resistente all’acqua e batteria praticamente infinita.

Garmin Forerunner 45: a volte i sogni diventano realtà

Questo smartwatch è uno dei migliori che potrai trovare sul mercato. Può monitorare il tuo stato di salute in tempo reale anche mentre svolge le tue attività sportive. Sfruttalo per allenarti nella corsa o per un allenamento personalizzato. Ricevi notifiche di messaggi, e-mail e chiamate in arrivo direttamente al tuo polso senza nemmeno tirare fuori il tuo smartphone.

Con il GPS integrato potrai tracciare il tuo percorso in modo preciso. È resistente all’acqua fino a 50 m e ha una durata della batteria di 7 giorni in modalità smartwatch. Il suo design comodo e leggero lo rende perfetto per averlo sempre con te. Non solo per le attività fisiche, ma in ogni momento sarà il tuo compagno di viaggio.

Non perdere tempo perché un’offerta del genere è destinata a durare poco. Per cui prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo Garmin Forerunner 45 a soli 107 euro, invece che 199,99 euro. Se completi l’ordine oggi lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.