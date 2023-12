Controller GameSir X3 Type-C: uno SCONTO esclusivo Amazon (-17%)

Se sei un appassionato di giochi per smartphone, non puoi perdere l’opportunità di mettere le mani sul GameSir X3 Type-C, un controller di gioco eccezionale che offre non solo prestazioni impeccabili ma anche una tecnologia di raffreddamento innovativa. Ecco perché dovresti cogliere al volo l’offerta del 17% di sconto su Amazon oggi. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 99,99 euro.

COntroller GameSir X3 Type-C: le scorte a disposizione sono limitate

Il GameSir X3 Type-C non è solo un controller di gioco, ma un dispositivo di raffreddamento avanzato. Grazie alla tecnologia di raffreddamento peltier, questo controller presenta una vasta area di raffreddamento di 4000 mm², garantendo prestazioni di raffreddamento ultra-veloci. Con una riduzione di temperatura di 24°C sulla superficie del tuo telefono, potrai goderti un’esperienza di gioco senza precedenti.

La risposta immediata è la chiave per il successo nei giochi, e il GameSir X3 Type-C lo garantisce con il suo zero input delay. Collegandosi direttamente al tuo telefono Android tramite la porta Type-C, offre una reattività istantanea dei comandi. Senza ritardi di segnale wireless, avrai un vantaggio cruciale sulla concorrenza.

Un aspetto unico di questo controller è la possibilità di personalizzare il layout ABXY. Grazie al design magnetico e staccabile dei pulsanti, puoi facilmente scambiare tra il layout Xbox e quello Switch, adattandolo alle tue preferenze di gioco con un semplice gesto.

La versatilità del GameSir X3 Type-C è evidente anche nel suo design elasticizzato, che si adatta a una vasta gamma di smartphone Android di tipo C (110-179 mm di lunghezza). La molla interna resistente garantisce durata nel tempo, mentre la ventola di raffreddamento può essere posizionata in modo da non interferire con la fotocamera del telefono.

Infine, il GameSir X3 Type-C è pronto per il cloud gaming, supportando una varietà di servizi di gioco cloud come Xbox Game Pass, Amazon Luna, Stadia e molti altri. Con questo controller, puoi goderti i tuoi giochi preferiti senza possedere una console.

Ricorda solo di fare attenzione al layout iniziale ABXY, ma niente paura: l’app GameSir ti permette di personalizzarlo facilmente. Approfitta dell’offerta del 17% di sconto su Amazon oggi e porta il tuo gioco mobile a un livello superiore, ad un prezzo speciale di soli 99,99 euro.

