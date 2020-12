Il nuovo Game & Watch: Super Mario Bros torna disponibile su Amazon, questa volta al prezzo ribassato di 44,98€. La nuova mini console Nintendo torna a far parlare di sé, dopo una lunga assenza sugli store online.

Le console della casa giapponese hanno sempre riscosso un enorme successo tra gli appassionati, si tratta spesso di pezzi da collezione, oggetti unici che acquistano valore nel tempo. Ogni collezionista che si rispetti ha tentato di acquistare questo Game & Watch prima d’ora, ma non tutti sono riusciti ad ordinarne uno, a causa della scarsa quantità di pezzi disponibili al lancio. Dopo qualche mese torna su Amazon e come se non bastasse viene anche messo in sconto a 44,98€. Il risparmio è del 25%, circa 15€ in meno a fronte di un prezzo i listino di 59,99€ .

Il Game & Watch: Super Mario Bros è una mini console realizzata in occasione del 35° anniversario di Mario, l’iconico personaggio dei videogiochi Nintendo che face il suo debutto in Super Mario Bros nel 1985, un titolo pubblicato per il NES. Questo personaggio ha contribuito a scrivere la storia dei videogiochi e resta uno dei volti più amati di sempre nella scena videoludica. La console riprende il design dell’omonima versione commercializzata nei primi anni ’80, si aggiunge un display più definito, una batteria integrata e una porta Type-C per la ricarica tramite cavo. Sulla parte frontale dei dispositivo troviamo le classiche frecce direzionali, i due iconici tasti A e B e 3 tasti funzione per navigare nella semplice interfaccia della console.

In questo Game & Watch troviamo una serie di 12 giochi a tema Mario come Super Mario Bros, Super Mario Bros: the Lost Level e molti altri. Se anche tu ami o hai amato in passato i giochi della serie Super Mario, non puoi farti scappare questo oggetto, un’operazione nostalgia che strizza l’occhio non solo ai collezionisti ma anche ai videogiocatori degli anni ’80 e ’90.

Oggi Amazon mette in sconto il Game & Watch: Super Mario Bros Special Edition a meno di 45€.

